تعرف على سعر هيونداي كريتا موديل 2021 فى الكويت

عزز الصانع الكوري الشهير هيونداي من تواجده داخل السوق الكويتي للسيارات، وذلك من خلال طرحه عدد من الطرازات الجديدة ، والتي يأتي من بينها الطراز الرياضي متعدد الاستخدام SUV كريتا موديل 2021، والذى يحمل التصميمات الخارجية الانسيابية، لتلبي متطلبات عشاق العلامة الكورية.

المواصفات الفنية للسيارة هيونداي كريتا

وتضم السيارة هيونداي كريتا موديل 2021 حزمة من وسائل الأمن والسلامة والتي تشمل منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، نظام فرامل ABS المانع للانغلاق، برنامج EBD الخاص بالتوزيع الإلكتروني للفرامل، كما تضمنت نظام ESP وHAC المتحكمان في الثبات وأنظمة صعود المرتفعات.

حصلت السيارة هيونداي كريتا SUV موديل 2021 على نظام الدفع الأمامي، وذلك بفضل محركها رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة قدرها 113 حصان، وعزم دوران يبلغ 144 نيوتن/متر، كما يمكن للسيارة أن تتسارع من وضع النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ ساعة في غضون 12.1 ثانية.

وجاء طراز هيونداي مدعم بجنوط رياضية بقياس 16 بوصة، وفوانيس ضباب أمامية LED، والنظام الذكي لركن السيارة، وحساسات ركن خلفية ، وسبلوير خلفي، وشريط LED نهاري، فتحة سقف بانوراما.

تضمن السيارة هيونداي كريتا موديل 2021 ، بعدد من التجهيزات والكماليات، منها إمكانية اختيار نوعية القيادة، ووجود مثبت سرعة، وحساس اضاءة أتوماتيك، وفتحة سقف بانوراما، ومفتاح ذكي مع إمكانية إدارة المحرك بدون مفتاح .

أسعار هيونداي كريتا موديل 2021 في الكويت:

الفئة الأولى BASE بسعر 4800 دينار.

الفئة الثانية MID بسعر 5750 دينار.

الفئة الثالثة TOP بسعر 6250 دينار.