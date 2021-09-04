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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقيمة 5000 جنيه .. زيادة في أسعار هيونداي توسان 2022

هيونداي توسان 2022
هيونداي توسان 2022

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية هيونداي  لصناعة السيارات داخل السوق المحلى المصري ، عن زيادة جديدة لطراز توسان موديل 2022 في مصر .

 

وأوضح وكيل هيونداي ، أن السيارة توسان قد زادت أسعارها بقيمة 5000 جنيه ، لكل فئاتها السعرية المعروضة للبيع في السوق المصري ، والتي تأتى بخمس فئات ، وهم Smart ، و Smart Plus ، و Modren ، و Advanced ، و Premium .

وتستمد السيارة هيونداي توسان موديل 2022 ، قوتها من خلال محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، يولد قوة 180 حصان ، وعزم أقصى للدوران 265 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك ، و تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 9 ثواني.

 

وتأتى الابعاد الخارجية للسيارة هيونداي توسان موديل 2022 ، بطول 4500 وعرض 1865 وارتفاع 1650، و قاعدة العجلات 2680 مم ، و سعة الشنطة الخلفية 503 لترات ، و سعة خزان الوقود 54 لتر .

وتضم السيارة هيونداي توسان موديل 2022 ، عدد من وسائل الأمان ، من بينها ، 6 وسائد هوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الالكتروني ESP، وبرنامج التوازن عند صعود المرتفعات والمنحدرات HAC -HDC ، وفرامل يد كهرباء، وتعليق تلقائي لفرامل اليد Auto Hold .

 

وتأتى السيارة هيونداي توسان موديل 2022 ، بعدد من الكماليات والتجهيزات ، أهمها جنوط رياضية 17 بوصة، وحامل سقف، وسبويلر خلفي بإضاءة مرتفعة للفرامل led، ومرايات جانبية قابلة للطي كهربائيًا مدعمة بإشارات led، وشبكة أمامية بطلاء فضي، ومسند يد أمامي مع صندوق تخزين، وعجلة القيادة قابلة للإمالة والامتداد، ومكيف هواء مع وجود مخارج خلفية، وفرش قماش للمقاعد .

 

بالإضافة الى مثبت ومحدد سرعة، وحساس إضاءة أتوماتيك، ومفتح ذكي، وخاصية تشغيل المحرك عن بعد، وامكانية طي المقاعد الخلفية، ومصابيح ضباب أمامية مع وجود إضاءة نهارية وإرشادية led، وجهاز تحذير المسافات الخلفية .

اما عن أسعار هيونداي توسان 2022 الجديدة :

 - الفئة الأولى Smart بسعر 460 الف جنيه .

- الفئة الثانيةSmart Plus  بسعر 490 الف جنيه .

- الفئة الثالثة Modren بسعر 525 الف جنيه .

- الفئة الرابعة Advanced بسعر 575 الف جنيه .

- الفئة الخامسةPremium  بسعر 615 الف جنيه .

 

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