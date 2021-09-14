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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

باطلالة البيك اب .. هيونداي سانتا كروز 2022 اكثر من مجرد سيارة|صور

بملامح من توسان واطلالة
بملامح من توسان واطلالة البيك اب .. هيونداي سانتا كروز 2022

استطاعت شركة هيونداي الكورية الجنوبية أن تحتل مكانة كبيرة داخل أسواق السيارات العالمية، حيث تواصل تقديم العديد من الطرازات المتنوعة و القوية، و التي تختلف من بين طراز واخر، سواء كان الامر يتعلق بالتصميم الخارجي، أو التجهيزات الخاصة بكل فئة.

وتعتبر النسخة هيونداي سانتا كروز 2022 واحدة من السيارات القوية، و التي تم تصميمها و تصنيعها داخل الولايات المتحدة، مع تقديمها داخل أسواق أمريكا الشمالية، بينما تفرد هذه النسخة بالعديد من المفاهيم، حيث تعتمد على اطلالة خارجية تشبه الملاح الخاصة بالنسخة توسان، إلى جانب انتمائها إلى فئة الـ بيك اب المميزة.

الأداء الفني للسيارة هيونداي سانتا كروز 2022 

 

زودت السيارة هيونداي سانتا كروز 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 191 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 245 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية الأداء تتكون من 8 سرعات، بالإضافة إلى ترقيات اخرى تتعلق بمحرك سعة 2500 سي سي، قادر على انتاج 281 حصانا، و 422 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران. 

التجهيزات الفنية للسيارة هيونداي سانتا كروز 2022 

 

تضم السيارة هيونداي سانتا كروز 2022 من الداخل شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 10.25 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالإضافة إلى نظام صوتي وترفيهي طراز BOSE، ومقاعد أمامية كهربائية الأداء من 8 اتجاهات، من الجلد قابلة للتدفئة والتهوية، إلى جانب فتحة سقف كهربائية.

قياسات هيونداي سانتا كروز 2022

 

و تأتي السيارة بشبكات امامية مميزة مع نظام اضاءة اقرب إلى ملامح النسخة توسان، بينما جاءت بسنبة طول بلغت 4971 مم، و بعرض يقدر بـ 1905 مم، و 1.694 مم للارتفاع، بالإضافة إلى صندوق خلفي متعدد الأغراض يتمتع بمساحة مناسبة، مع نسبة خلوص ارضي تقدر بـ 218 مم.

هيونداي شركة هيونداي سانتا كروز سانتا كروز 2022 هيونداي سانتا كروز 2022

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