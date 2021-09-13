جينيسيس تكشف تفاصيل جديد عن النسخة G80 موديل 2022 | صور

تواصل شركة جينيسيس الكورية والتي تعد احد الاذرع التابعة لشركة هيونداي الكورية الجنوبية، من تألقها داخل السوق العالمي، وذلك عبر حزمة متنوعة من الطرازات القوية ومنها النسخة G80 موديل 2022 صاحبة اطلالة السيدان الفاخرة، والتي تقدم من خلال تجهيزات قوية تتعلق بقوة الاداء إلى جانب الطرازات المطروحة.

تجهيزات جينيسيس G80 موديل 2022

تتمتع السيارة G80 موديل 2022 بمحرك سداسي الاسطوانات طراز V6 تيربو، بسعة 3300 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 365 حصانا، بالاضافة إلى الفئة الاعلى تجهيزًا والتي تعتمد على منظومة الدفع الرباعي للعجلات، حيث دعمت بمحرك 6 سليندر ايضا مقترن بنظام تيربو، ولكن تستطيع هذه النسخة أن تنتج قوة قدرها 375 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 530 نيوتن/متر.

تحتوي المقصورة الداخلية للسيارة جينيسيس G80 موديل 2022 على العديد من مظاهر الرفاهية والتحكم، حيث تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 14.5 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو مع باقة LCD بقياس 8 بوصة، بالاضافة إلى مقود حركة مالتي فانكشن متعدد الاستخدامات، و فرامل يد كهربائية وناقل حركة متطور، مع مقاعد انيقة تتمتع باطلالة بيضاء، ذات تطريز فريد، إلى جانب عدة لمسات داخلية تزيد من اناقة السيارة.

ويذكر أن أسعار السيارة G80 موديل 2022 سوف تبدأ من 48 الف دولار للنسخة الاساسية T2.5 صاحبة اداء الدفع الخلفي، على ان تأتي النسخة برسينج و ادفانس بقيمة تتراوح بين 52.600 دولار و 56.900 دولار، على أن تأتي تقنية الدفع الرباعي بزيادة قدرها 3.150 دولار، بينما تقدم الفئة عالية التجهيز مع حزمة القدرات الاضافية بقيمة تتراوح بين 63.450 دولار وحتى 69.750 دولار.