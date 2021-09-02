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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جينيسيس GV60 موديل 2022 فى لون جديد | صور

جينيسيس GV60 موديل
جينيسيس GV60 موديل 2022 فى لون جديد

ظهرت سيارة جينيسيس GV60 موديل 2022 التى تنتمي لفئة الـ Suv  للمرة الأولى في أغسطس الماضي بتصميم جذاب استطاع أن يلفت الأنظار، ويمثل نقطة تحول ونقلة نوعية في مسيرة علامة السيارات الفارهة، إلا أن العلامة الفاخرة المملوكة لهيونداى قررت الظهور بإطلالة جديدة للسيارة من خلال اللون الأبيض الأساسي، في محاولة لاستقطاب شريحة أوسع من العملاء.

 

 

يأتي الشكل الخارجي للسيارة الفارهة GV60 بمقدمة مميزة للغاية بمصابيح رباعية من صفين، مع شبكة سفلية كبيرة تساعد وتعزز من كفاءة التبريد بطاريات السيارة بالجزء السفلي، في الخلف تأتي المصابيح المكونة من خطين بشكل ديناميكي، كما يبرز الجناح الخلفي الثابت سقف السيارة.

تتكتم جينيسيس الكورية على نظام دفع الحركة نقل الحركة في GV60 الجديدة حتى الآن، ولكن المعلومات الواردة تقول إن هناك ثلاث اختيارات من المحركات، النموذج الأساسي والأول لديه 226 حصاناً، و الثاني بقوة 325 حصانًا، و الأعلى بقوة 436 حصانًا.

تشترك GV60 في نفس المنصة المعيارية الكهربائية العالمية E-GMP مع هيونداي Ioniq 5 و كيا EV6، و هذه الموديلات متوفرة ببطاريات تتراوح من 58.0 إلى 77.4 كيلو واط/ ساعة، لتوفر مدى لا يقل عن 300 ميل.

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