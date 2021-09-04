جينيسيس تطلق موديلات 2022 أغلى ثمنًا من سابقتها

عدَّلت شركة جينيسيس للسيارات في قوائم أسعار جميع طرازاتها وفقًا للبيانات المستمدة من أحدث دليل بيانات لشراء السيارات تابع لشركة carsdirect.

وأوضح المنشور أن جينيسيس G90 موديل 2022 ستكون أغلى ثمنًا من سابقتها بقيمة قدرها ألف دولار، مما يعني أن G90 3.3T Premium ستبدأ من 74،995 دولارًا بدلاً من 73،995 دولارًا للطراز الحالي، وفي أعلى فئة سعرية، كما سيتم تسعير G90 5.0 Ultimate AWD بـ81،245 دولارًا، بدلًا من من 80،245 دولارًا للموديل الحالي لـ2021ـ، وعلى الرغم من الارتفاع في الأسعار، لم تجد شركة تحصيل البيانات carsDirect أي تحديث في معدات السيارات موديل 2022.

ستطرح جينيسيس موديلها الجديد من G90 في كوريا في وقت لاحق من هذا العام، لكن سيصل الطراز الجديد إلى أسواق الولايات المتحدة في 2023.

وتوقع موقع "موتور1" زيادة أخرى في الأسعار مع الطراز الجديد لـ، G90 مؤكدًا أنه أمر حتمي نظرًا للتحسينات المتوقعة في سيارة السيدان الفاخرة.

ورجح الموقع المتخصص في السيارات أن الطراز الجديد قد لا يصل بمحرك V8 الذي يعمل بسحب الهواء الطبيعي والمتضمن الآن في الطرازات الأعلى سعرًا، وأنه على الأرجح ستتخلى الجينيسيس عن الـ V8 لسيارتها G90، كما فعلت طرازات كيا K9، وذلك لاستبداله بمحرك V6 بسعة 3.5 لتر بشاحن توربيني جديد، مع توفير إصدار كهربائي اختياري ينضم إلى التشكيلة لاحقًا.

الجدير بالذكر أن جينيسيس G90 موديل 2021هي سيارة سيدان فاخرة تنافس أودي وبي إم دبليو ومرسيدس ولكنها أقل تكلفة، G90 مجهزة جيدًا لتكون مريحة وتقدم تجربة قيادة رائعة، كما تأتي باختيارين، إما محرك V6 مزدوج التوربو سعة 3.3 لير أو محرك V8 سعة 5.0 لير يرسل الطاقة من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات إلى العجلات الخلفية أو العجلات الأربع.