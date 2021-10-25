حقيقة فيديو استغاثة سيدة كرموز.. الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة الجيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطعي فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر بأحدهما قيام مجموعة من الأشخاص بالتشاجر وبحوزتهم أسلحة بيضاء والتعدى على بعضهم، والآخر يتضمن استغاثة سيدة للإفراج عن زوجها ونجلها لضبطهما فى مشاجرة بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية.

بالفحص تبين تلقى قسم شرطة كرموز بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من يومان، بوجود مشاجرة بدائرة القسم بين كلٍ من طرف أول 5 أشخاص من بينهم "زوج ونجل صاحبة الفيديو المشار إليها "جميعهم لهم معلومات جنائية" وبحوزتهم 3 قطع سلاح أبيض، طرف ثان 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" وبحوزتهم قطعتى سلاح أبيض، والطرفان مقيمان بالمنطقة محل البلاغ .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة البيضاء المشار إليها.

وبمواجهتهم أقروا بحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان بالضرب بالأسلحة البيضاء المشار إليها دون حدوث إصابات.

كما تبين حدوث تلفيات بسيارة ودراجة نارية تصادف وجودهما بمحل الواقعة، وبسؤال مالكيها إتهما طرفى البلاغ فى التسبب فى حدوث التلفيات.