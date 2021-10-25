عن فقدان الزوج والعودة من بلكونة "أخر دور" .. 10 تصريحات من ميمى جمال لـ صدى البلد

بعد غياب لأكثر من 3 سنوات عن الساحة الفنية عادت الفنانة القديرة ميمى جمال الى التمثيل مجدداً من خلال مسلسل زى القمر، حيث شاركت فى حدونة مش مبسوطة، كما تعاقدت على بطولة مسلسل “آخر دور” مع دينا الشربينى .

صدى البلد التقت بها فى حوار نرصد أبرز تصريحاتها :

1- كنت رميت طوبة التمثيل وهيأت نفسى لحياة مختلفة بعد رحيل زوجى حسن مصطفى .

2- وفاة زوجى حسن مصطفى أثرت على نفسياً بشكل كبير .

3- جمعتنى بـ حسن مصطفى عشرة طيبة وقصة حب لمدة 50 عاماً ، ولم أتزوج غيره .

4- انقطعت عن مجال التمثيل لمدة تجاوزت الـ 3 سنوات بعد وفاة زوجى الفنان حسن مصطفى ، فلم أستطع الوقوف أمام الكاميرا .

5- بعد مرور الوقت وجدت أن كل من بناتى لها حياتها ، وأردت العودة الى عملى الذى أحبه من جديد .

ميمى جمال والفنان الراحل حسن مصطفى

6- لا أنكر خوفى من الوقوف أمام الكاميرات مجدداً فى البداية ، ولكن شعرت بعد العودة وكأننى عدت إلى مكانى الصحيح .

7- سأختار ما يناسبنى ويحفظ مكانتى ، فلن أوافق على الأدوار الهامشية التى لا تؤثر فى الأحداث.

8- تعاقدت على مسلسل “ آخر دور ” مع دينا الشربينى وأجسد شخصية امرأة تعانى من عقوق الأبناء .

9- تجمعنى عدة مشاهد بـ دينا الشربينى داخل الأحداث ، حيث ستكون جارتى ونتحدث من خلال “ البلكونة ” .

10 - سعيد بالتعاون مع المخرج حسين المنباوى فى “ اخر دور " لانه مؤهوب .