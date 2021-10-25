بسبب خلافات الجيرة.. إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بـ بنها

أصيب 5 أشخاص بمنطقة الشموت دائرة مركز شرطة بنها بسبب خلافات الجيرة، وجرى ضبط طرفى المشاجرة وتبادلا الاتهامات فيما بينهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بحدوث مشاجرة ومصابين بقرية الشموت دائرة المركز.



وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول "مروة إج" 37 سنة ربة منزل مصابة بجرح باليد اليمنى وكدمات بالأنف وزوجها "محمد ع ع" 41 سنة مصاب بجرح سطحى بفروة الرأس وشقيقه "عبد الرحمن ع ع" 37 سنة مصاب بجرح سطحى.

وطرف ثان "إبراهيم ع إ" 27 سنة مصاب بجرح سطحى باليدين وشقيقه "أحمد ع إ" 16 سنة مصاب بكدمات بالظهر ، وذلك لحدوث مشادة كلامية بسبب خلافات الجيرة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل طرف على الأخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات .

تم ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم وتحرر محضر بالواقعة .