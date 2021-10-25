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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مركز رقمي لتأهيل الشباب لسوق العمل

رئيس الوزراء من باريس: الحكومة حريصة على مساندة استثمارات أورانج في مصر

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، "اليون ندياي"، الرئيس التنفيذي لشركة أورانج الشرق الأوسط وأفريقيا، والمهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون مع شركة أورانج خلال المرحلة المقبلة ،بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط ، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات ، والسفير علاء يوسف، سفير مصر في باريس. 

وخلال اللقاء، استعرض مسئولو شركة أورانج نشاط الشركة في مصر، مؤكدين حرصهم على التوسع في هذه السوق الواعدة، حيث قامت الشركة بزيادة رأسمالها في مصر بمبلغ ٧٥٠ مليون يورو عام ٢٠١٨، وبلغ عدد العاملين بها ١٢ ألف موظف، وتعتزم استثمار ٣٠٠ مليون دولار في مصر العام المقبل.

وقال المهندس ياسر شاكر إن أورانج مصر بصدد إطلاق مركز رقمي جديد بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، لتدريب الشباب في عدد من المجالات وتأهيلهم لسوق العمل، وسيكون هذا المركز أحد أربعة مراكز فقط لأورانج حول العالم.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفي مدبولي تقدير الحكومة المصرية لاستثمارات شركة أورانج في مصـــر، واسهاماتها القيمة في تطوير قطاع الاتصالات، وتقديم خدمات متميزة. 

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على مساندة استثمارات أورانج مصر، وتذليل أية عقبات قد تواجه توسعات أورانج في مصر.

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