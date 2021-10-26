عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: نزوح نحو 100 ألف شخص من وسط الصومال بسبب القتال

نزوح نحو 100 ألف
نزوح نحو 100 ألف شخص من وسط الصومال بسبب القتال

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أن نحو 100 ألف شخص نزحوا من وسط الصومال بسبب القتال.

وقال مسؤول كبير في جماعة "أهل السنة والجماعة" بالصومال، إن القتال في ولاية غلمدغ بين الجيش الصومالي وحليفه السابق ميليشيا “أهل السنة والجماعة” أسفر عن مقتل 120 شخصا خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأعرب محللون وسكان عن مخاوفهم من أن القتال يعرقل الحلفاء السابقين عن جهودهم المشتركة لهزيمة تمرد حركة الشباب المرتبطة بـ”القاعدة”.

الصومال تطلب دعم مصر لإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار

"بشير جامع" وزير دولة بوزارة الأشغال العامة والإسكان في حكومة الصومال

وقال حسن يري، المسؤول بـ”أهل السنة”: قتل ما لا يقل عن 120 شخصا وأصيب 600 من الجانبين، مضيفا أن جماعته “تنوي القتال حتى يموت آخر رجل منها”.

وأشار أحمد شري فلاغلي ، وزير الإعلام بولاية غلمدغ، إلى أن 16 جنديا حكوميا قتلوا وأصيب 45 بجروح خلال ثلاثة أيام من القتال. ولم يعرف عدد الضحايا من الجانب الآخر.

واندلعت الاشتباكات يوم السبت الماضي واستمرت حتى يوم الاثنين في غري عيل.. وقالت الأمم المتحدة في بيان إن القتال أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 100 ألف شخص.

الأمم المتحدة الصومال القتال أمريكا 100 الف شخص

ترشيحاتنا

نوستالجيا.. بورشه 912 من إنتاج 1967 معروضة في مزاد علني

عوض تاج الدين : إجازة تطعيمات كورونا للمرضعات والحوامل .. والأطفال قريباً

تاج الدين: تركيب أكبر تنك أكسجين في مصر بصدر العباسية

صدق أو لا تصدق.. تونسية تلقي بـ 35 ألف دينار في القمامة

عوض تاج الدين: لا تعارض بين لقاح كورونا والإنفلونزا الموسمية

محافظ بني سويف: التعاون بين حياة كريمة ومراكب النجاة يضمن مستقبل أفضل لأبنائنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصاب الفراش جنابة ثم جفت وجلسنا عليها.. فهل تؤثر على طهارة ملابسنا؟

مدير منظمة الصحة العالمية يعلن وقت انتهاء كورونا..وإعلان مزعوم عن دولة لم يدخلها الوباء

ما معنى قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في مصر؟

حقيقة وجود أزمة في توفير القمح بمختلف المحافظات

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد: أمطار على 3 مناطق بالجمهورية غدا

بعد إغلاق التصويت.. عائق وحيد يهدد تتويج محمد صلاح بالكرة الذهبية

تقلبات في حالة الطقس.. تعرف على الوقت المناسب لارتداء الملابس الشتوية

الرئيس السيسي يصدق على إصدار قانون الموارد المائية والري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ100.. وبرنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها

احذروا.. برنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها ويستبدلها بامرأة أخرى|فيديو

لسه شباب.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ 100 |صور

ممنوع الدخول.. شاهد ثعبان كوبرا ضخم يقف حارسا على باب منزل|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. تاريخي.. الرئيس السيسي يلغي مد قانون الطوارئ

فيديوجراف.. رئيسا للنادي.. أسباب عودة مرتضى منصور للزمالك

فيديو جراف.. اعترافات بهاء كشك ذراع الإرهابي هشام عشماوي

فيديوجراف.. خرجت لشراء طلبات .. بقال يتحرش بطفلة في مدينة الشيخ زايد

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ