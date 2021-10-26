الأمم المتحدة: نزوح نحو 100 ألف شخص من وسط الصومال بسبب القتال

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أن نحو 100 ألف شخص نزحوا من وسط الصومال بسبب القتال.

وقال مسؤول كبير في جماعة "أهل السنة والجماعة" بالصومال، إن القتال في ولاية غلمدغ بين الجيش الصومالي وحليفه السابق ميليشيا “أهل السنة والجماعة” أسفر عن مقتل 120 شخصا خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأعرب محللون وسكان عن مخاوفهم من أن القتال يعرقل الحلفاء السابقين عن جهودهم المشتركة لهزيمة تمرد حركة الشباب المرتبطة بـ”القاعدة”.

وقال حسن يري، المسؤول بـ”أهل السنة”: قتل ما لا يقل عن 120 شخصا وأصيب 600 من الجانبين، مضيفا أن جماعته “تنوي القتال حتى يموت آخر رجل منها”.

وأشار أحمد شري فلاغلي ، وزير الإعلام بولاية غلمدغ، إلى أن 16 جنديا حكوميا قتلوا وأصيب 45 بجروح خلال ثلاثة أيام من القتال. ولم يعرف عدد الضحايا من الجانب الآخر.

واندلعت الاشتباكات يوم السبت الماضي واستمرت حتى يوم الاثنين في غري عيل.. وقالت الأمم المتحدة في بيان إن القتال أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 100 ألف شخص.