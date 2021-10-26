بإمكانات جبارة.. سامسونج تستعد لإطلاق أفضل جهاز تابلت

تعتزم شركة سامسونج الكورية الجنوبية إطلاق جهاز تابلت فريد من نوعه خلال الأسابيع القليلة القادمة، حيث سيحمل التابلت اسم Galaxy Tab S8 Ultra وسيتميز بعدد كبير من الإمكانات والتقنيات الرائدة.

وبحسب موقع 9to5Google فإن جهاز تابلت سامسونج القادم Galaxy Tab S8 Ultra سيأتى بشاشة كبيرة قياس 14.6 بوصة، من نوع AMOLED مع حواف نحيفة للغاية، وسمك 5.4 مم ، مع القلم الذكي S Pen ، وتصميم مميز ولكن مع يفتقر لمقبس سماعة الرأس .

وسيقدم جهاز تابلت سامسونج Galaxy Tab S8 Ultra كاميرا خلفية مزدوجة الأساسية بدقة 13 ميجابكسل مع كاميرا أخرى بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية من المحتمل أن تكون بدقة 8 ميجابكسل، كما سيأتى مع مع مكبرات صوت رباعية بتقنية Dolby Atmos .

وسيحتوى تابلت سامسونج Galaxy Tab S8 Ultra على بطارية كبيرة من المحتمل أن تصل ل 7000 مللى أمبير ، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 واط أو أعلى ، مع فتحة للشحن من نوع USB-C .

وسيعمل تابلت سامسونج Galaxy Tab S8 Ultra القادم بنظام التشغيل أندرويد 11 ، ولكن لم تكشف التسريبات حتى الآن عن نوع المعالج الذى سيتضمنه، كما أنه من المحتمل أن يصدر بسعر مرتفع نسبيا.



