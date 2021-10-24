عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف ألوان ومواصفات هاتف سامسونج القادم Galaxy A53

تسريبات تكشف ألوان
تسريبات تكشف ألوان ومواصفات هاتف سامسونج القادم Galaxy A53

كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعتزم إطلاق Galaxy A53 من الفئة المتوسطة والشبابية، حيث سيكون الهاتف خليفة لهواتف Galaxy A52 و A52s التي تم إصدارها في شهر أغسطس الماضي.  

وبحسب موقع GSMArena فإنه تم تسريب ألوان هاتف Galaxy A53 القادم من سامسونج، حيث سيأتى الهاتف ب 4 ألوان هي الأسود والأبيض والأزرق الفاتح والبرتقالي. 

تسريبات تكشف موعد إطلاق Galaxy S21 FE 5G العملاق الأرخص من سامسونج

بنتوء كاميرا مختلف كليا.. تسريبات جديدة تكشف تصميم هاتف سامسونج الرائد Galaxy S22 Ultra


وسيصدر هاتف Galaxy A53 شاشة بقياس 6.7 بوصة ، بودة عرض  FullHD+، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، كما يقدم مقاومة للمياه والغبار.

وسيقدم هاتف Galaxy A53 كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بكاميرا فائقة الإتساع بدقة 12 ميجابكسل، مع مستشعر لتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، وعدسة لتصوير العمق بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو داخل ثقب بأعلى منتصف الشاشة تأتي بدقة 32 ميجابكسل.

وسيحتوى هاتف Galaxy A53 على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 واط، مع نظام التشغيل أندرويد 11.

هاتف Galaxy A53 هواتف سامسونج هاتف سامسونج القادم الوان Galaxy A53 مواصفات هاتف Galaxy A53

ترشيحاتنا

هل يجوز التصدق من فوائد شهادات الاستثمار؟.. الإفتاء تحسم الجدل

من البطولات الأفريقية الي الدوري المحلي.. الثأر عنوان الصراع بين الأهلي والزمالك والمصري

تدريب مكثف لقيادات المحليات بالأقصر على قانوني السايس والمحال العامة.. اليوم

تسريبات تكشف ألوان ومواصفات هاتف سامسونج القادم Galaxy A53

سعر الذهب اليوم الأحد 24- 10- 2021

التهابات بالعصب السمعي وفقدان السمع.. استشاري الأنف والأذن يُحذر من خطورة الإيربودز |فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 24- 10- 2021

لفتة طيبة من آجاي تجاه النادي الأهلي .. اعرف السبب

بشري سارة لـ جماهير الزمالك بشأن إيقاف شيكابالا

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من الطقس لمدة 6 أيام قادمة

التنمية المحلية تكشف قيمة رسوم النظافة فى المنظومة الجديدة .. فيديو

حقيقة سقوط أمطار حمضية على مصر بسبب بركان "لابالما"

غالية ويسري.. تصادم سيارتي شيفين داخل الإنتاج الإعلامي.. صور

أكلة بلدي ومطبخ الحياة.. تفاصيل تصادم سيارتي الست غالية والشيف يسري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موحد القطرين.. شاهد رقصة عريس مع والدته وحماته بدلًا من العروس|فيديو

داخل فندق.. شاهد امرأة تعثر على غرفة سرية أسفل سريرها

في مقطع مؤثر .. طلاب يفاجئون معلمهم بسيارة جديدة

47 % يصوتون له.. ذا روك يحسم الجدل حول ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية

فيديو

المومياء الملعونة..7 أشخاص يفقدون حياتهم بعد العثور على جثة عمرها 5300 عام

شاهد.. فان ديزل يحتفل بزفاف ابنة صديق عمره الراحل بول ووكر

أمطار ماء النار لـ بركان لابالما .. هل يؤثر على سواحل مصر؟

محمد عبده : فرحت برؤيا موتى وبكيت بشدة فى تكفينى.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ