بنتوء كاميرا مختلف كليا.. تسريبات جديدة تكشف تصميم هاتف سامسونج الرائد Galaxy S22 Ultra

تستعد شركة سامسونج Samsung، لإطلاق هاتفها الرائد التالي Galaxy S22 Ultra، والذي أوضحت مجموعة مسربة الصور ثلاثية الأبعاد ظهرت اليوم التصميم المتوقع للهاتف الذكي المرتقب.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، نشرت سابقا صور مصممة حاسوبيا CAD، لجهاز سامسونج القادم Galaxy S22 Ultra، إلا أن مجموعة محدثة من العروض من LetsGoDigital بالتعاون مع Technizo Concept، إعادة تخيل تصميم الهاتف الرائد الجديد بناء على التسريبات الأخيرة.

مميزات هاتف سامسونج الرائد التالي Galaxy S22 Ultra

وتظهر الصور ثلاثية الأبعاد الجديدة التي شاركها موقع LetsGoDigital، ترتيب مختلف لتصميم إعدادات الكاميرا الخلفية لهاتف Galaxy S22 Ultra.

هاتف سامسونج الرائد Galaxy S22 Ultra

وقد اقترح المسرب التقني الشهير IceUniverse، عبر حسابه على تويتر، أن شركة سامسونج قد تختار تصميم كاميرا مميز يحاكي هاتفها السابق Galaxy Note10 Plus، على أن تأتي إعدادات الكاميرا في وضع رأسي.

هاتف سامسونج الرائد Galaxy S22 Ultra

وبدلا من تصميم نتوء الكاميرا على شكل حرف ” P” المميز للكاميرا الخلفية الذي أشارات إليها التسريبات السابقة، يشير تصميم LetsGoDigital إلى أن كاميرا هاتف Galaxy S22 Ultra ستأتي بتصميم رأسي يقسم إلى اثنان من الأقسام، وهو السبب في صنع الحافظات بتصميم يحاكي حرف P.

هاتف سامسونج الرائد Galaxy S22 Ultra



ووفقا للتسريبات الأخيرة، من المتوقع أن يري الهاتف الرائد النور ضمن سلسلة Galaxy S22، التي ستعلن عنها سامسونج رسميا بداية العام المقبل، حيث سيجلب هاتف Galaxy S22 Ultra، تحسينات بإعداد الكاميرا مع مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 12 ميجابكسل بزوايا عرض فائقة الاتساع والتي تحاكي إصدار Ultra الحالي، بينما تشير التوقعات إلى أن الشركة ستدعم أيضا الهاتف بمستشعرات الكاميرا المقربة المحدثة.

وتدعم الكاميرا المقربة تكبير بصري حتى 3 مرات، ومن المتوقع أن تحصل على ترقية من 10 إلى 12 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة periscope telephoto بميزة التكبير البصري حتى 10 مرات، والتي تحصل على ترقية أيضاً.

هاتف سامسونج الرائد Galaxy S22 Ultra

ومن المتوقع جميع الكاميرات الأربع ستتميز بميزة تثبيت الصورة البصري OIS في Galaxy S22 Ultra، وأما الكاميرا فائقة الاتساع هي الوحيدة التي تفتقد بالهاتف.



الجدير بالذكر أن شركة سامسونج حددت يوم 20 من أكتوبر الجاري، لعقد حدث جديد بعنوان Galaxy Unpacked 2، حيث تشير التوقعات إلى الشركة الكورية الجنوبية ستعلن عن إصدارتها الجديدة من هواتف Galaxy.