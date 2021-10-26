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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زينة تحذف صورة لابنها بعد نشرها على إنستجرام

زينة
زينة

قامت الفنانة زينة ، بحذف صورة ابنها والتى كانت نشرتها خلال الساعات الماضية ، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام . 

 

وكانت الصورة التى نشرتها زينة  لابنها من ظهره ، وهو يرتدى تيشرت للاعب العالمى محمد صلاح . 

 

وعلقت زينة ، على الصورة قائلة : ربنا يحفظك ويحميك أنت وولادي ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، معنديش أغلى من الصورة دي أباركلك بيها، يا ابن مصر.

 

جدير بالذكر أن زينة تحافظ على خصوصية أطفالها بشكل مستمر ، حيث ترفض ان يظهروا الى وسائل التواصل الاجتماعى أو الإعلام . 

ربنا يحفظك ويحميك.. زينة توجه رسالة لـ محمد صلاح

تأجيل دعوى زيادة نفقة «زينة» ضد «أحمد عز» لـ21 ديسمبر

ووجهت الفنانة "زينة" رسالة للنجم محمد صلاح بعد تألقه أمام مانشستر يونايتد وإحرازه هاتريك، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.


وكتبت زينة عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر " :" ‏‎محمد صلاح ربنا يحفظك ويحميك يارب".


وحقق فريق ليفربول فوزا كبيرا على مانشستر يونايتد بخماسية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، واستطاع  محمد صلاح أن يسجل 3 أهدف (هاتريك) لصالح ليفربول في المباراة.


ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 21 في المركز الثاني بجدول الترتيب، وفي الجانب الآخر، ظل مانشستر يونايتد برصيد 14 نقطة في المركز السابع.

زينة فريق ليفربول الدوري الإنجلي دوري الإنجليزي محمد صلاح

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