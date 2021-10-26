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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السويس للحاويات تشارك في أولى فعاليات اقتصادية القناة بمعرض "إكسبو دبي 2020"

هاني النادي
هاني النادي

 أعرب هاني النادي  رئيس قطاع الشؤون الحكومية والعلاقات العامة شركة قناة السويس للحاويات عن فخره بمشاركة شركة قناة السويس للحاويات في أولى فعاليات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالجناح المصري في معرض إكسبو 2020 دبي الدولي، والتي تقام تحت شعار "وجهة واحدة ومسار متكامل" يوم الخميس 28 أكتوبر الجاري، بحضور كل من المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي سيلقي الكلمة الافتتاحية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

وقال النادي قائلا: "تأتي مشاركة قناة السويس للحاويات في الفعالية انطلاقاً من كونها بوابة مصر الأولى لتدول حاويات الترانزيت، وتوافقا مع حرصها على تعزيز شراكتها الاستراتيجية بالحكومة المصرية وعلى رأسها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة قناة السويس، كما سخرت الشركة جهودها لتحقيق الاستفادة المثلى من مواردها وقدراتها ليصبح ميناء شرق بورسعيد ميناءاً محورياً لتجارة الترانزيت بين دول شرق و جنوب المتوسط، ومن هنا، تقف ممارساتها العالمية خير مؤيد لدفع الاقتصاد الوطني إلى مستقبل أفضل".
 

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وأضاف قائلا: "يشارك ستيفن يوجالينجام، المدير التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات، في الحلقة النقاشية المنعقدة على هامش الفعالية بعنوان "لماذا تختار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؟". موضحا أنه قد تم اختيار يوجالينجام ضمن خمس من قيادات كبرى الشركات التي تساند مجهودات التنمية بالتعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لتسليط الضوء على العوامل الجاذبة للاستثمار في المنطقة الاقتصادية وإبراز أهميتها كمحور اقتصادي ولوجيستي على مستوى عالمي يسهم في تعزيز حركة التجارة الدولية، لتواصل قناة السويس للحاويات دورها الفعال في دعم رؤية الدولة نحو تشجيع المزيد من الاستثمارات وترسيخ مكانتها الإقليمية والعالمية والنهوض بالصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً.

يذكر أن شركة قناة السويس للحاويات هي المشغل الرئيسى لمحطة الحاويات الوحيدة فى ميناء شرق بورسعيد والأكثر تطوراً بين موانئ شرق وجنوب المتوسط، وهي شركة مساهمة مصرية برأس مال أجنبي مصري تديره شركة إيه بي إم ترمنلز، إحدى شركات مجموعة إيه بي مولر ميرسك، إذ تحتل إيه.بي.إم ترمينلز، أحد أذرع ميرسك لمحطات التداول، أكبر الحصص بحجم أسهم يصل إلى 55% فضلاً عن توليها إدارة عملياتها الإنتاجية. هذا وتحتل شركة كوسكو 20% وهيئة قناة السويس 10.3% والبنك الأهلي المصري 5% من ساري الحصص، بينما يحتل القطاع الخاص المصري حصة 9.7%.

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