10 علماء من جامعة بورسعيد ضمن قائمة ستانفورد الأمريكية

كشف الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد ان جامعة ستانفورد الأمريكية أصدرت مؤخرًا قائمة بأسماء أعلى 2٪ من علماء العالم الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات وعددهم حوالي 160 ألف عالم من 149 دولة اعتماداً على قاعدة بيانات‎ Scopus وتعتمد الدراسة على قاعدة البيانات التى تتضمن أعلى 2 % من العلماء في العالم من مختلف المجالات على أساس مؤشرات الاقتباس الموحدة، وعدد الاستشهادات، و معامل هيرش والتأليف المشترك، وتم نشر هذا التقرير في دار النشر الدولية السيفير بتاريخ 19 أكتوبر 2021. ولقد احتوت هذه القائمة على 396 عالما مصريا من مختلف الجامعات والمراكز البحثية.

وأعلن الدكتور أيمن محمد ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد عن انضمام 10 عالماً من أبناء الجامعة في مجالي الهندسة والعلوم طبقاً لدراسة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء عالميا لعام 2021.

واشار رئيس جامعة بورسعيد الى ان هذا يعكس مدى الجهد المبذول من أعضاء هيئة التدريس في مجال الارتقاء بالبحث العلمي وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المصنفة دوليا.وأن هذا التقرير الدولي يعتبر انجازا ملحوظا للباحثين بالجامعة حيث يشير لجودة المخرجات البحثية.

وبهذة المناسبة هنىء رئيس جامعة بورسعيد علماء الجامعة الذين وردت أسماؤهم في قائمة أفضل 2% من علماء العالم متمنياً لهم التوفيق والمزيد من التقدم خلال مسيرتهم العلمية.وهم

الاستاذ الدكتور / ممدوح جاد الله كلية العلوم الاستاذ الدكتور / خالد ذكى الوكيل كلية العلوم الاستاذ الدكتور / ناصر حسنى كلية العلوم الاستاذ الدكتور / وليد مسلم كلية العلوم الاستاذ الدكتور / مؤمن صلاح كلية العلوم الدكتور / محمد بسيونى كلية الهندسة الاستاذ الدكتور / علاء الدهشان كلية العلوم الاستاذ الدكتور / محمد شفيق كلية العلوم الدكتور / سمير الطنطاوى كلية العلوم الاستاذ الدكتور / ايمن صلاح الحسينى كلية العلوم

ومن جانبها ذكرت الدكتورة راوية رزق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن عدد العلماء الذين إنضموا لهذه القائمة هذا العام قد زاد الي 10 عالما بالمقارنة بعدد خمسة في العام الماضي ويأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على تشجيع البحث العلمي بالجامعة.