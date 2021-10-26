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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن |القصة الكاملة لـ صلح سما المصري وريهام سعيد.. إحالة واقعة التحرش بفنانة للتحقيق ... تفاصيل مسلسل ياسمين صبري الجديد

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض ابرزها فى السطور التالية.


بعد ادعاء الممثلة.. رئيس البيت الفني للمسرح : أحلنا واقعة التحرش للتحقيق


أكد المخرج إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إنه تم إحالة واقعة إدعاء احدى الفنانات المشاركات فى عرض مسرحى على المسرح القومى للطفل بشان التحرش بها من قبل زميل فى العرض ذاته والتنمر عليها الى الشئون القانونية للتحقيق فيها.

نوستالجيا.. أحمد زكى يرفع السكين على محمد خان والأخير طرده من الحريف


تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج الراحل محمد خان والذى لقب بحريف السينما لما قدمه من أعمال تظل خالدة فى ذاكرة السينما ووجدان محبيها وعشاقها.

رغم تواجدها فى السجن.. القصة الكاملة لـ صلح سما المصري وريهام سعيد


تصدرت الإعلامية  ريهام سعيد ، خلال الساعات القليلة الماضية التريند و مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد تنازلها عن قضيتها ضد سما المصري .

زينة تحذف صورة لابنها بعد نشرها على إنستجرام


قامت الفنانة زينة ، بحذف صورة ابنها والتى كانت نشرتها خلال الساعات الماضية ، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

إيرادات ضعيفة.. 9 أفلام لم تتجاوز 300 ألف جنيه فى يوم

شهدت دور العرض السينمائي فى الفترة الحالية منافسة شديدة على الإيرادات بين 9 أفلام، هي “العارف، وموسى، والبعض لا يذهب للمأذون مرتين، والإنس والنمس، ومش أنا، و200 جنيه، وماكو، و30 مارس، وعروستى”.

تفاصيل مسلسل ياسمين صبرى في رمضان 2022


تعاقد المخرج أحمد صالح بشكل رسمي على تولى مهمة إخراج مسلسل النجمة ياسمين صبري المقرر عرضه في شهر رمضان 2022 من تأليف محمد عبد المعطى وإنتاج شركة سينرجى، ويجرى الاستقرار على اسمه النهائي حالياً، حيث بدأ صالح في جلسات العمل مع القائمين على المسلسل ووضع الخطوط العريضة على الشخصيات قبل انطلاق التحضيرات الفعلية.

 

أحمد زكي ريهام سعيد سما المصري ياسمين صبري التحرش

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أخبار الفن |القصة الكاملة لـ صلح سما المصري وريهام سعيد.. إحالة واقعة التحرش بفنانة للتحقيق ... تفاصيل مسلسل ياسمين صبري الجديد

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