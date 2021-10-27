محافظ كفر الشيخ يفتتح ملعباً خماسياً ومبنى مركز شباب سيدى غازى.. صور

بتكلفة 2.5 مليون جنيه

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الملعب الخماسي بمركز شباب زهران بتكلفة 500 ألف جنيه.

كما افتتح محافظ كفر الشيخ، المبنى الإداري لمركز شباب سيدى غازى بتكلفة 2 مليون حنيه.

جاء ذلك بحضور المهندس باسم حجازي، عضو مجلس النواب، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعلي سلامة، رئيس مدينة سيدي غازي، وعبد المنعم الكناني، وكيل مديرية الشباب والرياضة، ورضا عبدالله، رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من الأجهزة الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

من جانبه، أكد محافظ كفر الشيخ، على اهتمام الدولة بالخطة الاستراتيجية بقطاع الشباب والرياضة لتحسين جودة الخدمات ودعم وتوسيع قاعدتي الممارسة والمنافسة الرياضية وتوفير بيئة رياضية لجميع فئات أفراد المجتمع، مشيراً إلى توفير سبل الدعم والرعاية للرياضيين من أبناء المحافظة لأنهم هم أمل الغد وثروة مصر التي يجب علينا استثمارها.

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