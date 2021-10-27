إصابة مستشار بالنيابة الإدارية وشقيقته في حادث انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

أصيب مستشار بالنيابة الإدارية وشقيقته في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي في المنيا.



تلقى مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة رقم 5173 ي م ج، ملاكي بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي شمال البستان بمركز المنيا نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيمن.



تسبب الحادث في إصابة عمرو . م. ح 40 سنة، مستشار النيابة الإدارية بأسيوط، وشقيقته «رانيا- 25 سنة» دكتورة علاج طبيعي، مقيمان بمحافظة أسيوط.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق .