سعفان الصغير يوجه رسالة لـ لاعبي الاسماعيلي قبل مواجهة الأهلي في الدوري

أكد سعفان الصغير مدرب حراس مرمي الاسماعيلي أن مباراة الفريق أمام الأهلي صعبه وتعد ديربي قوي لأنها اول مباراة للفريقين في الدوري المصري لموسم ٢١-٢٢ .

وأضاف سعفان الصغير في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ” أن الإسماعيلي لديه مجموعة مميزة من اللاعبين بالإضافة للتعاقد مع للاعبين جدد مشددا على أن المباراة ستكون ممتعة ومثيرة.

وتابع أن جماهير الاسماعيلي تنتظر مواجهة الأهلي وعلى لاعبي الاسماعيلي أن يدركوا أهمية هذا الأمر ويقدموا أفضل أداء لديهم .

وأكمل أن الاهلي فريق كبير ولديه العديد من اللاعبين المميزين بالإضافة للصفقات الجديدة