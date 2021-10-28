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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هيت يحقق انتصاره الثالث في دوري السلة الأمريكي على حساب نتس

صدى البلد

أحرز بام أديبايو 24 نقطة، ليقود ميامي هيت للفوز 106-93 على مضيفه بروكلين نتس، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، الليلة الماضية.

 

واستمر الموسم المتقلب لنتس الذي تلقى الخسارة الثالثة في 5 مباريات.

 

وفرض هيت سيطرته على الربع الأول بفضل تسجيل جيمي باتلر 8 نقاط، وتايلر هيرو 7 نقاط ليتقدم 29-22.

 

وبعد تعزيز الفريق الضيف تفوقه إلى 43-29، انتفض نتس وأحرز جيمس هاردن 11 نقطة متتالية ليتقلص الفارق إلى 3 نقاط.

 

وتقدم نتس 51-49 بعد تسجيل بليك جريفين 3 نقاط، لينتهي الشوط الأول بتقدم صاحب الأرض.

 

واستهل نتس الربع الثالث بالتقدم 57-49 بعد أداء قوي من كيفن دورانت لكن هيت استعاد توازنه بفضل أديبايو وكايل لوري.

ونجح هيت في إنهاء الربع الثالث متقدما بسبع نقاط.

وأحرز أديبايو 10 نقاط في الربع الأخير ليحقق هيت انتصاره الثالث في 4 مباريات.

وتصدر أديبايو قائمة مسجلي هيت وتبعه باتلر وله 17 نقطة بالإضافة إلى استحواذه على 14 كرة مرتدة.

وكان دورانت الأكثر تسجيلا في صفوف نتس برصيد 25 نقطة.

وواصل تشارلوت هورنتس موسمه المميز، وحقق فوزه الرابع في 5 مباريات بتغلبه 120-111 على مضيفه أورلاندو ماجيك الذي خسر للمرة الرابعة مقابل فوز واحد.

وعاد واشنطن ويزاردز بالفوز 116-107 من ملعب بوسطن سيلتيكس، فيما تغلب تورونتو رابتورز 118-100 على ضيفه إنديانا بيسرز.

وخسر نيو أورليانز بليكانز للمرة الرابعة في 5 مباريات بهزيمته 102-99 أمام ضيفه أتلانتا هوكس.
 

دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ميامي بروكلين نتس

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