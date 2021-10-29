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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

انطلاقات قوية.. فيراري SF90 سترادال VS تسلا S بلايد| فيديو

انطلاقات قوية .. فيراري SF90
انطلاقات قوية .. فيراري SF90 سترادال VS تسلا S بلايد

لاشك أن شركة فيراري الايطالية وشركة تسلا رائدة تصنيع السيارت الكهربائية، هم اثنين من عمالقة المركبات حول العالم، حيث تمتلك كل منهما نخبة قوية من الاصدارت الفريدة، سواء كانت تعمل بمنظومة الدفع الكهربائية مثل طرازات تسلا، أو امكانية الدفع الهجين مثل بعض اصدارات فيراري.

تسارع الوحوش .. فيراري SF90 سترادال في مواجهة تسلا S بلايد

 

تضم السيارة فيراري SF90 سترادال منظومة من 4 محركات، الاول ثماني الاسطوانات طراز V8 سعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 769 حصانا، و3 محركات كهربائية قادرة على انتاج قوة 217 حصانا، وبهذه الامكانيات تسطيع تلك المنظومة ان تنتج قوة اجمالية قدرها 986 حصانا، مقترن بعلبة تروس دابل كليتش تتكون من 8 سرعات.

وبهذه القدرات تتسارع السيارة من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر خلال فترة زمنية مدتها 2.5 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 340 كيلومتر في الساعة،.

 

بينما تضم تسلا S بلايد محرك كهربائي قوي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 1.100 حصانا، مع سرعة قصوى تصل إلى 320 كيلومتر في الساعة، ومن خلال تلك الامكانيات الفنية تنطلق السيارة من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 60 ميل أي ما يعادل 100 كيلومتر في الساعة خلال توقيت زمني اقل من ثانيتين.

ومن خلال الفيديو المقدم ظهرت النسختين فيراري SF90 سترادال و تسلا S بلايد في مواجهة قوية تشمل، اختبارات التسارع، والانطلاق من وضع الاستعداد، حيث استطاعت فيراري أن تتفوق خلال الجولة الاولى والثانية، بينما تمكنت تسلا من تحقيق الفوز خلال الجولة الثالثة و الرابعة مع بعض الفروقات البسيطة، وذلك عندما قطعت مسافة الربع ميل خلال 9.363 ثانية، على عكس فيراري والتي قطعت نفس المسافة خلال 9.59 ثانية.

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