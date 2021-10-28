أتلتيكو مدريد يتعادل مع ليفانتي 2-2 في الدوري الإسباني

تعادل أتلتيكو مدريد مع نظيره ليفانتي بهدفين لمثلهما في الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الإسباني.

افتتح الفرنسي أنطوان جريزمان التسجيل لأتليكو مدريد في الدقيقة الثانية عشر، لكن إينيس بردهي عادل النتيجة لـ ليفانتي في الدقيقة 34 من ضربة جزاء.

وسجل البرازيلي ماتيوس كونيا الهدف الثاني لـ أتلتيكو مدريد في الدقيقة 76، قبل أن يعود إينيس بردهي ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 90 من ضربة جزاء أيضًا، فارضًا التعادل على أتلتيكو مدريد.

وبذلك التعادل، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد للنقطة 19 في المركز السادس، ورصيد ليفانتي للنقطة السادسة في المركز التاسع عشر.