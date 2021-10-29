ثروت سويلم: قرار مركز التسوية بشأن شيكابالا لن يتم تنفيذه لهذه الأسباب

أكد العميد ثروت سويلم ، عضو رابطة أندية الدوري الممتاز ، أن قرار مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية بإلغاء عقوبة لجنة التظلمات ضد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك بالإيقاف لمدة 8 مباريات لن يتم تنفيذه.



وأشار سويلم عبر برنامج البريمو بقناة TEN إلى أنه سيتحدث في هذه النقطة ليس بوصفه عضواً للرابطة ولكن بحكم خبراته كمدير سابق لاتحاد الكرة وكعضو مجلس نواب موضحاً أن مركز التسوية والتحكيم يحتاج لإعادة صياغة ويكون تابع للدولة لتكون قراراته ملزمة للوسط الرياضي.



وأضاف:" اتحاد الكرة ملتزم بالتصعيد عبر درجات التقاضي وهي التظلمات ثم المحكمة الرياضية الدولية وبالتالي قرار مركز التسوية لن يتم تنفيذه وخاصة أن الرابطة ليس لها علاقة بالأمر الذي يحكمه اتحاد الكرة بشكل مباشر".

الزمالك يتدرب اليوم في الثالثة عصرا



يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه في الثالثة عصر اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء طلائع الجيش المرتقب في الدوري.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق تقديم موعد تدريب الغد ليقام في الثالثة عصرا.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد فاز على إنبي بهدفين دون رد في الجولة الأولى لمسابقة الدوري، وسجل هدفي الفوز كل من أحمد سيد زيزو وعمر السعيد.