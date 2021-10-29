مرسيدس AMG E63 S موديل 2021 تحصل على ترقيات جبارة | صور

جاءت سيارة مرسيدس AMG E63 S موديل 2021 بترقيات و تحسينات شاملة تضعها في صفوف السيارت الخارقة بفضل قدراتها الميكانيكية المحسنة و أداءها الشرس، و الذي يعد نقلة نوعية كبيرة في هذه الفئة من السيارات الفارهة ذات الأداء العالي و المميز، مع ترقيات بمستوى التصميم الخارجي و المقصورة الداخلية.

تستمد سيارة مرسيدس AMG E63 S موديل 2021 المحسنة قوتها من محرك فائق الأداء كان يتم تخصيصة في السابق لسيارات السباق، و هو محرك AMG ثماني الأسطوانات المعروف، و الذي يأتي بشاحن توربيني مزدوج بسعة 4000 سي سي.

يستطيع توليد قوة تصل الي 603 جصان و عزم دوران يصل الي 850 نيوتن / متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، مع مقبض تشغيل أوتوماتيكي و حوامل ديناميكية للمحرك.

تسارع مرسيدس AMG E63 S موديل 2021 من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر / ساعة في 3.4 ثانية فقط ، و كشف موقع Automann-TV و الذي قام بأجراء تجربة عملية على أرض الواقع من خلال أختبارها و نجحت في التسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر / ساعة في زمن 3.4 ثانية .

شملت سلسلة الترقيات المقصورة الأمامية لسيارة مرسيدس AMG E63 S موديل 2021 حيث تضمنت عجلة قيادة جديدة و مكبرات صوت عالية الأداء مزدوجة و أدوات تحكم تعمل باللمس، بالإضافة لنظام MBUX الترفيهي الشهير من مرسيدس وهو أحدث نظام ترفيهه وصلت اليه الشركة الألمانية.



و من الخارج جاءت سيارة مرسيدسAMG E63 S موديل 2021 بتصميم سيدان فاخر و أنيق يقدم مزيجاً بين سيارات الطرق العامة و سيارات حلبات السباق القوية و المميزة ، و تتوفر بشبك أمامي كبير الحجم يتوسطه شعار مرسيدس و مصابيح مائلة و منحرفة للخارج و عجلات رياضية كبيرة بجنوط معندية بقياس 22 بوصة.