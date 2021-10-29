بعد ساعات من طرحها.. ودينا بعيد لـ حماقي تحقق نصف مليون مشاهدة

حققت أغنية "ودينا بعيد" لـ محمد حماقي، نجاحا كبيرا، حيث تخطت نصف مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

“ودينا بعيد ” كلمات: تامر حسين، وألحان: محمد النادي، وتوزيع وميكس: أحمد إبراهيم ، TRS ماستر: مهندس خالد سند ستديو، جيتار: شريف فهمى، كامنجا: سعيد كمال، تأليف وتريات: سعيد كمال، تسجيل وتريات: مهندس محمد عدس، الفواصل الموسيقية: تأليف أحمد إبراهيم.

تقول كلمات الأغنية: “أنا نفسي اقولك .. كل كلام الحب في كلمة ماحدش قالها .. نفسي أوصّلّك .. فرحة قلبي اللي انت لا يمكن تتخيلها .. أنا نفسي اقولك .. كل كلام الحب في كلمة ماحدش قالها .. نفسي أوصّلّك .. فرحة قلبي اللي انت لا يمكن تتخيلها”

ودينا بعيد ودينا .. على دنيا سوا لوحدينا .. أنا وانت وبس حبيبي .. مش عايزين ناس حوالينا ..مالقيتش زيك.. في الدنيا دي يا أجمل حاجة شافتها عينيا".

يذكر أن محمد حماقى نشر تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيه عن احتفاله عبر بث مباشر يوم الثلاثاء المقبل بالبومه الجديد.

وقال محمد حماقى: "استنوني يوم الثلاثاء الساعة 7 بالليل في لايڤ سيشن على انستجرام لتوقيع الألبوم، هختار 10 من الكومنتس على الپوست ده وعلى اللايڤ يشاركوني السيشن ندردش مع بعض شوية وأمضيلهم على پوستر الألبوم".