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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة في بيلا ومستشفى الجرايدة بكفر الشيخ.. صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة

وجه جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، باستمرار حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين بالمدينة والقري، بجانب رفع كافة تراكمات القمامة والمخلفات وتجميل محيط المستشفي التكاملي بالجرايدة، في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة والتجميل والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة والقري.

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وفي هذا الإطار، واصل قسم النظافة بمجلس مدينة بيلا، برئاسة أحمد فتحي، اليوم، فعاليات حملة النظافة الدورية التي يتولاها مجلس مدينة بيلا  ورفع التراكمات والمخلفات بشوارع المدينة، استهدفت الحملة رفع مخلفات القمامة وتفريغ صناديق القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، تمكنت خلالها من رفع كميات كبيرة من القمامة والأتربة، مع التخلص الآمن من القمامة والمخلفات لحماية البيئة، بنقلها إلي المقلب العمومي بالمدينة، وذلك للحفاظ على الشكل الحضاري، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وفي الجرايدة، قاد رئيس الوحدة المحلية لقرية الجرايدة، حملة نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات من محيط ومداخل ومخارج المستشفي التكاملي بالجرايدة، وبمشاركة معدات وفرق عمال النظافة بالوحدة المحلية للقرية ، تمكنت الحملة خلالها من تهذيب الأشجار  وإزالة الحشائش ورفع كميات كبيرة من القمامة ومخلفات الأشجار، بجانب تسوية وتمهيد الشوارع المؤدية والمحيطة بالمستشفي، وسد جميع الفتحات بسور المستشفي، حفاظًا علي  الصحة العامة والمظهر الجمالي بالمستشفي.

وقدم رئيس مدينة بيلا، الشكر لعمال النظافة بالمدينة، عرفانا لهم وتقديرا لجهودهم المبذولة في الحفاظ على المظهر اللائق والجمالي للمدينة، مقدراً ما يبذلوه من جهد قائلا: «بدونهم لن تكتمل الصورة الجمالية للمدينة».

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كفر الشيخ الوحده المحلية محافظ كفر الشيخ القمامة قمامة ومخلفات جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين

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