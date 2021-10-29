كريم صبرى: عملية تكميم المعدة تنقص الوزن وتعالج الأمراض المصاحبة للسمنة

استعرض برنامج "البيه والهانم"، حالة مريض سمنة وزنة 160 كيلو ويبلغ 23 عاما.



وقال الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والسكر، خلال برنامج البيه والهانم، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم ممدوح الشناوي ورنا عرفة، أن المريض يحتاج إلى عملية تكميم للمعدة.

وتابع: تكميم المعدة احدى طرق إنقاص الوزن، إضافة إلى علاج الأمراض المصاحبة للسمنة

وحذر كريم صبرى،من خطورة السمنة،لافتا إلى أنها تساهم فى انقطاع النفس عند النوم، الإصابة بالسكر،إلتهاب الكبد.

ميم المعدة تفضل في السن الصغير



وأشار أستاذ جراحات السمنة والسكر، أن تكميم المعدة تفضل في السن الصغير، خاصة انها لا تؤثر على النمو، او الاتزان الهرموني، وتعتمد على تقليل كمية الأكل، من خلال استبعاد جزء من المعدة، المسؤول عن إفراز جزء كبير من هرمون الجوع.