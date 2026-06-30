دعاء تيسير الأمور وقضاء الحاجات.. أدعية وكلمات مأثورة رددها الآن

دعاء تيسير الأمور وقضاء الحاجات .. يحظى باهتمام كبير من الناس في كل وقت، نظرًا لأن متطلبات الحياة لا تنتهي، كما أن التحديات والصعوبات تظل حاضرة في مسيرة الإنسان اليومية. ومن هنا تبرز أهمية الدعاء كوسيلة يلجأ إليها الإنسان طلبًا للعون والتيسير، خاصة في ظل ما يواجهه من عقبات مختلفة.

ويعد دعاء تيسير الأمور والرزق تعبيرًا صادقًا عن ارتباط القلب بالله سبحانه وتعالى، ودليلًا على حسن التوكل عليه والاعتماد الكامل على قدرته في تفريج الكروب وتسهيل الصعاب. ويظل العنصر الأهم في أي دعاء، بما في ذلك دعاء التيسير، هو صدق النية والإخلاص لله، إلى جانب اليقين التام بأن الله سيستجيب ويحقق ما يرجوه العبد.

دعاء تيسير الأمور وقضاء الحاجات

وتتنوع أدعية تيسير الأمور وقضاء الحاجات، فمنها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية الشريفة والأحاديث، ومنها أدعية أخرى لم ترد نصًا، لكنها تحمل معاني التضرع والرجاء، وتندرج جميعها ضمن الأدعية التي يسأل بها الإنسان ربه تيسير أموره وقضاء حاجاته.

يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين)، ويقال كل صباح ومساء. (اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت).

(اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء ، وتنزع الملك ممن تشاء ، وتعز من تشاء ، وتذل من تشاء ، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير . رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ، تعطيهما من تشاء ، وتمنع منهما من تشاء ، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك).

(اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، منزل التوراة، والإنجيل، والفرقان، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر).

(اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال). (حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، سبع مرات).

(اللهم إني أعوذ بك من التردي و الهدم و الغرق و الحرق، و أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، و أعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، و أعوذ بك أن أموت لديغا).

(اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، و أعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة).(بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، ثلاث مرات).

(اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي).

دعاء تيسير الأمور والرزق من القرآن

قال تعالى: (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون).

قال تعالى: (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا*يرسل السماء عليكم مدرارا*ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا).

قال تعالى: (بلىٰ من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون).(ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير* ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا ۖ إنك أنت العزيز الحكيم).

(رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا).(ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين).

قال تعالى: (رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين*واجعل لي لسان صدق في الآخرين*واجعلني من ورثة جنة النعيم). (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ۚ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ۗ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ۚ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ۚ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ۖ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ۚ أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين).

دعاء قضاء الحاجة والرزق

يا حي يا قيوم، يا حيا لا يموت، يا حي لا إله إلا أنت، كاشف الهم مجيب دعوة المضطرين، أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماواتوالأرض، ذو الجلال والإكرام، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، رب ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك، يا ارحم الراحمين.

لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين”.