القومى والكوميدى .. عودة قوية لـ مسارح القطاع العام .. فى إنتظار بابا تعيد سمير العصفوري.. وحلم حميل عرض موسيقى استعراضي

يستعد مسرح الدولة خلال الفترة القادمة لتقديم عدد من العروض المسرحية الهامة على عدد مختلف من المسارح ، وذلك فى موسم مسرحي جديد .

وخلال الفترة الماضية كان قد بدأ البيت الفنى للمسرح فى أطلاق عدد من العروض المسرحية التى تحظى بأقبال جماهيرى على عدد من المسارح التابعة له ، وفى السطور التالية نرصد أبرز تلك المسرحيات .

فى انتظار بابا :

واحد من العروض المسرحية الهامة هو “ فى انتظار بابا ” ، نظراً لانه يشهد عودة المخرج الكبير سمير العصفورى مرة أخرى ، بالإضافة الى انه سوف يعرض على المسرح القومى .

ويجرى اليوم ، صناع العرض المسرحي "في انتظار بابا" البروفة النهائية استعدادا لعرضه علي خشبة المسرح القومي بالعتبة ، يوم الاحد القادم .

العرض مأخوذ عن الإلياذة للشاعر اليوناني هوميروس يقدم فيه شخصيات أسطورية تحمل العديد من الصفات التي تظهر فى العرض من خلال الأحداث والمواقف .

العرض المسرحى "فى إنتظار... بابا" عن الالياذة للشاعر اليوناني هوميروس بمساعدة السيكولوجي فرويد وتحليله لعقدة إلكترا.

العرض بطولة أحمد سلامة ، سماح أنور، انتصار، مفيد عاشور، سميحة عبد الهادي، بسمة شوقي ، ماهر محمود ، فتحي سعد، علي كمالو، وليد ابوستيت، ايمن اسماعيل، خالد عبد الحميد.

في انتظار بابا ، إضاءة مصطفى عزالدين، موسيقي احمد الناصر، استعراضات ضياء شفيق، ديكور إيهاب العوامري، ملابس اماني حسني ، إعداد سمير العصفوري، أيمن إسماعيل، إخراج سمير العصفوري.

حلم جميل :

إما العرض الثانى والذى إنطلق على خشبة المسرح الكوميدى فهو "حلم جميل "عن رائعة "تشارلى شابلن " وهو عرض غنائى موسيقى استعراضى، يدور حول شاب صعلوك يجول فى الشوارع ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، و يظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم، و تتوالى الأحداث.

"حلم جميل " من بطولة سامح حسين، سارة درزاوى، عزت زين، رشا فؤاد ، جلال هجرسي،ناجح نعيم ، طارق راغب .

دراماتورج طارق رمضان ، ديكور حازم شبل ، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر ، أشعار طارق على،إستعراضات ضياء شفيق ،إضاءة أبو بكرالشريف، ومن إخراج إسلام إمام .

هاملت بالمقلوب :

إما المخرج مازن الغرباوى فمن المقرر ان يقدم عرضه المسرحي الجديد ، هاملت بالمقلوب ،حيث سيتم تقدم معالجة مختلفة لقصة «هاملت» التي كتبها «شكسبير»، والتى تناقش من خلالها الأوضاع الراهنة، ومدى حجم وقيمة وإسهام التطور التكنولوجي على الأمم بشكل عام .