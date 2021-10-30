عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

القومى والكوميدى .. عودة قوية لـ مسارح القطاع العام .. فى إنتظار بابا تعيد سمير العصفوري.. وحلم حميل عرض موسيقى استعراضي

مسرحية حلم جميل
مسرحية حلم جميل

يستعد مسرح الدولة خلال الفترة القادمة لتقديم عدد من العروض المسرحية الهامة على عدد مختلف من المسارح ، وذلك فى موسم مسرحي جديد . 

 

وخلال الفترة الماضية كان قد بدأ البيت الفنى للمسرح فى أطلاق عدد من العروض المسرحية التى تحظى بأقبال جماهيرى على عدد من المسارح التابعة له ، وفى السطور التالية نرصد أبرز تلك المسرحيات . 

 

فى انتظار بابا : 

 

واحد من العروض المسرحية الهامة هو “ فى انتظار بابا ” ، نظراً لانه يشهد عودة المخرج الكبير سمير العصفورى مرة أخرى ، بالإضافة الى انه سوف يعرض على المسرح القومى . 

 

ويجرى اليوم ، صناع العرض المسرحي "في انتظار بابا" البروفة النهائية استعدادا لعرضه علي خشبة المسرح القومي بالعتبة ، يوم الاحد القادم .

 

العرض مأخوذ عن الإلياذة للشاعر اليوناني هوميروس يقدم فيه شخصيات أسطورية تحمل العديد من الصفات التي تظهر فى العرض من خلال الأحداث والمواقف .

 

العرض المسرحى "فى إنتظار... بابا" عن الالياذة للشاعر اليوناني هوميروس بمساعدة السيكولوجي فرويد وتحليله لعقدة إلكترا.

 

العرض بطولة أحمد سلامة ،  سماح أنور، انتصار، مفيد عاشور، سميحة عبد الهادي، بسمة شوقي  ، ماهر محمود ، فتحي سعد، علي كمالو، وليد ابوستيت، ايمن اسماعيل، خالد عبد الحميد.

 

في انتظار بابا ،  إضاءة مصطفى عزالدين، موسيقي احمد الناصر، استعراضات ضياء شفيق، ديكور إيهاب العوامري، ملابس اماني حسني ، إعداد سمير العصفوري، أيمن إسماعيل، إخراج سمير العصفوري.

 

افتتاح في انتظار بابا علي المسرح القومى.. الأحد المقبل

سامح حسين يشوق جمهوره لمسرحية حلم جميل |شاهد

حلم جميل : 

 

إما العرض الثانى والذى إنطلق على خشبة المسرح الكوميدى فهو "حلم جميل "عن رائعة "تشارلى شابلن " وهو عرض غنائى موسيقى استعراضى، يدور حول شاب صعلوك يجول فى الشوارع ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، و يظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم، و تتوالى الأحداث.

"حلم جميل " من بطولة سامح حسين، سارة درزاوى، عزت زين، رشا فؤاد ، جلال هجرسي،ناجح نعيم ، طارق راغب .

دراماتورج طارق رمضان ، ديكور حازم شبل ، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر ، أشعار طارق على،إستعراضات ضياء شفيق ،إضاءة أبو بكرالشريف، ومن إخراج إسلام إمام .

 

هاملت بالمقلوب : 

 

إما المخرج مازن الغرباوى فمن المقرر ان يقدم عرضه المسرحي الجديد ، هاملت بالمقلوب ،حيث سيتم  تقدم معالجة مختلفة لقصة «هاملت» التي كتبها «شكسبير»، والتى تناقش من خلالها الأوضاع الراهنة، ومدى حجم وقيمة وإسهام التطور التكنولوجي على الأمم بشكل عام .

فى انتظار بابا سمير العصفوري المخرج مازن الغرباوي المسرح القومي بالعتبة البيت الفني للمسرح المسرح القومي مسرح الدولة سامح حسين سماح انور أحمد سلامة

ترشيحاتنا

مستعجلة.. شاهد نعامة تركض بين زحام السيارات ومفاجأة بعد تصويرها |فيديو

أقوى دعاء لتغيير القدر.. اجعله في تلك الساعة للنجاة من الأذى

في عيد ميلاد المنتج رياض العريان.. نجله مخرج معروف وتزوج نجمة مصرية شهيرة

شاهد .. آخر هدف إفريقي أحرزه محمود الخطيب في إفريقيا

روسيا: اتفقنا مع الولايات المتحدة على تبادل البلاغات بالحوادث السيبرانية

سعر ومواصفات السيارة الأكثر مبيعا لدى لامبورجيني في عام 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ صور خطوبة سابقة.. والد ياسمين صبري : فيه سر ناس متعرفهوش

لبنان.. إلقاء قنبلة علي منزل دكتور بسبب خلافات زوجية

عمرو أديب: ارتفاع سعر ساندويتش الفول والطعمية في بداية نوفمبر.. فيديو

أنا بخير.. أشرف زكي يكشف سبب إصابته بفقدان ذاكرة في مهرجان الجونة "خاص"

الصحة العالمية تحذر من ظهور فيروس جديد صعب السيطرة عليه

كراسي طائرة وشاشة وهاند فرى لكل راكب .. استمتع برحلة داخل " قطارات top vip" إلى أسوان والإسكندرية

حكم الجماع بعد العقد وقبل الزفاف .. يحرج الأسرة والفتاة

رسميا.. فوز وليد عرفات برئاسة نادي سموحة والغنيمي نائبًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. امرأة تلد 5 توائم فجأة دون سابق إنذار |صور

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

قرد يسرق نظارة رجل ويرفض إعادتها إلا بشرط غريب |فيديو

فشل العدوان الثلاثي على مصر.. تكاتف الشعب والجيش يضرب مثالا على بسالة الفراعنة

فيديو

على شكل فطيرة.. عاصفة كوكب تبتلع الأرض على مرة واحدة

فيديوجراف.. مجرم فاشل .. خطط للخطف فقتل وحرق بالصدفة

عارية داخل شوال في البحيرة.. رجل يقتل أمه بطريقة بشعة من أجل المال

بعد إعلان خطوبته.. سر عدم زواج محمد محي رغم بلوغه 50 عاما.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

اﻟﻤﺰﻳﺪ