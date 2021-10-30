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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نظرة شاملة عن سوبارو XV في الكويت موديل 2021 .. صور

نظرة شاملة عن سوبارو XV
نظرة شاملة عن سوبارو XV في الكويت موديل 2021

تعتبر النسخة سوبارو XV واحدة من اشهر اصدارات الصانع الياباني المخضرم، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، حيث تقدم السيارة من خلال فئة واحدة تضم حزمة من عناصر دعم قائد المركبة، إلى جانب الإمكانيات الخاصة بعناصر الرفاهية، وتكنولوجيا الحماية، بالإضافة إلى القدرات الفنية الخاصة بها.

ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري نظرة شاملة عن السيارة سوبارو XV موديل 2021 وسعرها داخل السوق الكويتي.

 

التصميم الخارجي للسيارة سوبارو XV موديل 2021 

 

صممت النسخة سوبارو XV موديل بنسبة طول بلغت 4.465 متر، وبعرض يبلغ 1.800 متر، و 1.615 متر للارتفاع، بالإضافة غلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 1240 لتر، بينما ترتكز على قاعدة عجلات يبلغ طولها 2.665 متر، تضم جنوط رياضية ذات تصميم هندسي انيق، مع اقطاب ثنائية على جانبي السقف، ومصابيح أمامية حادة المظهر HID، ومصابيح ضباب دائرية على جانبي الصادم الامامي، وبالمنتصف شبكة متعددة المقاطع باللون الاسود تتوسها علامة النجوم اللامعة سوبارو، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية التحكم مزدوه باشارات ضوئية.

الأداء الفني لمحرك السيارة سوبارو XV موديل 2021 

 

دعمت السيارة سوبارو XV موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 2000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران 196 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية الاداء تعمل عبر منظومة الدفع الكلي للعجلات، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 7.3 لتر عندما تخوض مسافات 100 كم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 194 كيلومتر في الساعة، ومن خلال هذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 10.4 ثانية.

انظمة الحماية والامان بالسيارة سوبارو XV موديل 2021 

 

تحتوي السيارة سوبارو XV موديل 2021 على منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS للحماية من مخاطر التصادم، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني، مع خاصية دعم الفرامل BA، وحساسات ركن لسهولة الاصطفاف، وكاميرا خلفية لضمان رؤية مثالية، وخاصية التحكم الديناميكي في الثبات، و ISOFIX لتثبيت مقاعد الاطفال، بالاضافة إلى قفل مركزي، و 4 زجاج كهربائي مع زر رئيسي لغلق النوافذ.

سعر السيارة سوبارو XV موديل 2021 داخل الكويت 

 

تقدم السيارة سوبارو XV موديل 2021 عبر فئة واحدة من التجهيزات وبقيمة قدرها 8.199 دينار.

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