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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ثراء جبيل: أجسد شخصية ممثلة تتعرض لجريمة قتل غامضة في “آخر دور”

ثراء جبيل
ثراء جبيل

عبرت الفنانة ثراء جبيل، عن سعادتها بالتعاون مع الفنانة دينا الشربيني في مسلسل “آخر دور”.

 

وقالت ثراء جبيل، في تصريح لـ “صدى البلد”: “سعيدة بالمشاركة في مسلسل آخر دور مع الفنانة دينا الشربيني، وأنا أجسد شخصية ممثلة تتعرض لجريمة قتل غامضة، وهي ضيفة شرف يُبنى عليها الأحداث".

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ثراء جبيل تنتهي من تصوير حكاية مدد من مسلسل نحو الظلام

يذكر أن انتهت الفنانة ثراء جبيل، من تصوير أحداث حكاية مدد من مسلسل نحو الظلام، وذلك في أحد اللوكيشنات في منطقة المنصورية.

 

وكانت آخر أعمال ثراء جبيل حكاية “مدد” من مسلسل "نحو الظلام" في حلقة واحدة وهي من بطولة يوسف عثمان، وعارفة عبد الرسول، وطارق عبد العزيز، وتأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد، وإنتاج شريف عرفة.

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