تفاصيل شيقة عن ميتسوبيشي اوتلاندر 2023 الجديدة .. صور

تواصل شركة ميتسوبيشي اليابانية تألقها داخل السوق العالمي عبر نسختها الجديدة ذات القدرات الهجينة من الايقونة الشهيرة اوتلاندر 2023، حيث تمتلك هذه النسخة محرك كهربائي ذات مقبس للشحن من فئة الجيل الرابع، بالاضافة إلى تصميمها المعهود والذي ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV.

قدرات ميتسوبيشي اوتلاندر

تمتلك النسخة الاساسية من ميتسوبيشي اوتلاندر محرك بنزين رباعي الاسطوانات سعة 2500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 181 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 245 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء من طراز CVT، بينما تأتي السيارة اوتلاندر هايبرد بمحريكين كهربائيين يستمدان اوامر القوة من بطارية 20 ك/واط، الاول مثبت بالمحور الامامي والاخر بالخلفي.

وبهذه القدرات يمكن للسيارة أن تعمل عبر منظومة الدفع الكلي للعجلات، مع اماكنية توجية عزم الدوران بالعجلات اليمنى واليسرى، بفضل ايضا خاصية AYC الخاصة بالانحراف النشط والتي تمنح السيارة الافضلية في توجيه القوة للمحاور السيارة سواء كانت بالناحية الامامية أو الخلفية، مع بطارية يمكنها قطع مسافة 54 ميل للشحنة الواحدة وذلك بما جاء لمقاييس WLTC، بالاضافة إلى 7 وضعيات للقيادة المختلفة.

وحصلت السيارة ميتسوبيشي اوتلاندر على مقصورة داخلية تضم عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وزر تفعيل وايقاف المحرك، مع مكييف هواء اوتوماتيكي، ولوحة لعرض البيانات الخاصة بقائد المركبة، مع شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة، إلى جانب مقورة داخلية من لونين حيث ظهرت بتطعيمات داخلية بالجلد البرتقالي مع اللون الاسود الغالب على جميع اركان المقصورة، بالاضافة إلى فتحات تكيف للمقاعد الخلفية، مع تصميم خارجي خاطف للانظار وبحجم عائلي.