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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات ميتسوبيشي مونتيرو سبورت موديل 2021 في عمان | صور

سعر ومواصفات ميتسوبيشي
سعر ومواصفات ميتسوبيشي مونتيرو سبورت موديل 2021 في عمان

تنتمي السيارة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت موديل 2021 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، والتي تتميز بارتفاعها المناسب عن الارض، مع مساحة داخلية تتسم بالرحابة والجانب العائلي، بالإضافة إلى حزمة التجهيزات المطروحة باختلاف كل فئة.

ولذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري مواصفات واسعار ميتسوبيشي مونتيرو سبورت موديل 2021 داخل السوق العمانية

قدرات السيارة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت موديل 2021

 

تستطيع السيارة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت موديل 2021 أن تنطلق من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 9.7 ثانية، حيث تستمد قوتها من سواعد محرك سداسي الاسطوانات يعمل عبر منظومة الدفع الكلي للعجلات بواسطة علبة تروس اوتوماتيكية الاداء، بسعة 3000 سي سي، مع قوة قدرها 215 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 285 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 182 كيلومتر في الساعة.

عناصر السلامة والحماية داخل ميتسوبيشي مونتيرو سبورت موديل 2021

تضم السيارة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت موديل 2021 برنامج متابعة ضغط الاطارات، و كاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف، و حساسات حركة، و فرامل EBD، و خاصية دعم المكابح BA، بالاضافة إلى فرامل ABS مانعة للاغلاق، وخاصية متابعة النقاط العمياء، ونظام VSC الخاص بالتحكم في الثبات، نظام المساعدة على تسلق ونزول التلال، وقفل مركزي، و نوافذ كهربائية، وخاصية إختيار وضعية القيادة حسب الطريق، إلى جانب منظومة وسائد الحماية الهوائية AIRBAGS.

 

أسعار السيارة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت موديل 2021 داخل السوق العمانية

 

الفئة الأولى ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2021 3.0L GLS 4WD Base بقيمة قدرها 13.495 ريال.

الفئة الثانية ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2021 3.0L GLS 4WD mid بقيمة قدرها 14.695 ريال.

الفئة الثالثة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2021 3.0L GLS 4WD premium بقيمة قدرها 16.695 ريال.

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