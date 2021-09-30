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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل.. سعر ميتسوبيشي باجيرو موديل 2015

سوق المستعمل..سعر
سوق المستعمل..سعر ميتسوبيشي باجيرو موديل 2015

يضم السوق المصرية العديد من طرازات الصانع الياباني المخضرم ميتسوبيشي، لتلبية احتياجات المستهلكين، خاصةً في سوق المستعمل بارز بشكل واضح بسبب أفضلية السعر الأقل من الجديد.

إلا أنه يتطلب الاستعانة بخبير للحصول على سيارة غير معيبة وبحالة جيدة، وتعد سيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2015 أحد أفضل خيارات الدفع الرباعي.

بينما تأتي السيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2015، بنسبة طول بلغت 4.385 متر، و بعرض يقدر بـ 1.875 متر، و 1.850 متر للارتفاع، بالإضافة إلى قاعدة عجلات بطول 2.560، ومساحة تخزين خلفية تتسع لـ 500 لتر

زودت السيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2021 بمحرك 6 سليندر سداسي الأسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 240 حصانا، وعزم اقصى للدوران 327 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء ينقل السرعة عبر منظومة الجر الكلي للعجلات، بينما تصل السرعة القصوى لهذه النسخة إلى 180 كيلومتر في الساعة، ومع هذه الإمكانيات الفنية تنطلق السيارة من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 12.7 ثانية.

زودت السيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2015 بالعديد من مواصفات الامن و السلامة مثل منظومة الوسائد الهوائية، و برنامج توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، و مستشعرات ركن امامية وخلفية، و وفرامل ABS مانعة للانغلاق، و نظام BA الخاص بدعم المكابح، أضواء نهارية مع  مصابيح LED.

إطارات معدنية خفيفة مقاس 18، مفاتيح تحكم بالجهاز الصوتي ومنظم سرعة القيادة، مرايا أبواب كهربائية التحكم، شاشة عرض معلومات وسطية، ومصابيح ضباب امامية وخلفية، مكيف هواء امامي وتلقائي بالكامل ومكيف هواء خلفي يدوي، راديو ومشغل 6 أسطوانات سي دي ومقبس صوت، حارف هواء خلفي، نظام ربط الهاتف بخاصية بلوتوث مع منفذ USB، حساسات خلفية.

تتراوح أسعار ميتسوبيشي باجيرو موديل 2015 في سوق المستعمل، من 540 ألف إلي 589 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.

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