رسميا.. زيادة في أسعار ميتسوبيشي أكسباندر 2022

أعلن الوكيل المحلى المصري للعلامة التجارية ميتسوبيشي اليابانية لصناعة السيارات، عن تغيرات سعرية جديدة لطراز اكسباندر موديل 2022 الجديد داخل السوق المصري للسيارات، والتي تنتمى الى فئة السيارات متعددة الأغراض MPV .

وأوضح الوكيل ان السيارة اكسباندر موديل 2022 ، والتي تتوفر بفئتين سعريتين في مصر ، وهم Midline ، و Highline قد تم زيادتهم بقيمة 5000 الاف جنيه داخل السوق المحلى .

وتستمد السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2022 ، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 104 حصان ، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أتوماتيك.

و تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 13.8 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتأتى الابعاد الخارجية للسيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2022 ، بطول 4475 مم ، و عرض 1750 مم ، وارتفاع 1695 مم ، اما سعة الشنطة الخلفية 220 لترًا .

وتأتى السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2022 ، بعدد من التجهيزات والكماليات ، ومنها جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، وحساسات مطر، ومكيّف هواء، ومقاعد قماش، وسبويلر خلفي، كما احتوت على نظام ترفيهي مكون حديث .

بالإضافة الى خاصية إدارة المحرك بدون مفتاح، ومفتاح ذكى، وإمكانية التحكم بالنظام الترفيهي عبر عجلة القيادة، وطي المرايات الجانبية كهربائيًّا، وشاشة وسائط تعمل باللمس مع وجود كاميرا خلفية، وريموت كونترول، للفئة الثانية .

وتضم السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2022 ، عدد من المواصفات ووسائل الأمان والسلامة ، من بينها الوسائد الهوائية، ونظام فرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD .

اما عن أسعار السيارة السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2022 :

- الفئة الأولى Midline بسعر 320 ألف جنيه بدلاً من 315 ألف جنيه.

- الفئة الثانية Highline بسعر 345 ألف جنيه بدلاً من 340 ألف جنيه.