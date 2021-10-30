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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وزير التموين يطمئن المواطنين: لا تحريك لـ سعر رغيف الخبز في القريب العاجل..فيديو

وزير التموين
وزير التموين

قال علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا يوجد تحريك في سعر رغيف الخبز في القريب العاجل .

 

وأضاف علي المصيلحي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" تم إجراء دراسات مختلفة بشأن سعر الخبز في مصر والتعرف على سعر التكلفة والطرق المختلفة التي من الممكن التحرك فيها ".

 


وتابع علي المصيلحي :"لا اعتقد أن يتم تحريك سعر الخبز في القريب العاجل،  والهدف من الدراسات هو رفع كفاءة الدعم  وإيصاله لمستحقيه".


وأكمل علي المصيلحي :"   نعمل وفق موازنة معتمدة ولا نستفيد من تقليل الدعم لكن نسعى لرفع كفاءته ولابد من إعادة النظر في طريقة دعم الخبز".

 

ولفت علي المصيلحي :"قد يكون هناك تحول لـ  دعم نقدي بشكل تدريجي، وما زال الأمر قيد الدراسة بحيث يكون التنفيذ على مدار 3 أو 4 سنوات".

 

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