وزير التموين يطمئن المواطنين: لا تحريك لـ سعر رغيف الخبز في القريب العاجل..فيديو

قال علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا يوجد تحريك في سعر رغيف الخبز في القريب العاجل .

وأضاف علي المصيلحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" تم إجراء دراسات مختلفة بشأن سعر الخبز في مصر والتعرف على سعر التكلفة والطرق المختلفة التي من الممكن التحرك فيها ".



وتابع علي المصيلحي :"لا اعتقد أن يتم تحريك سعر الخبز في القريب العاجل، والهدف من الدراسات هو رفع كفاءة الدعم وإيصاله لمستحقيه".



وأكمل علي المصيلحي :" نعمل وفق موازنة معتمدة ولا نستفيد من تقليل الدعم لكن نسعى لرفع كفاءته ولابد من إعادة النظر في طريقة دعم الخبز".

ولفت علي المصيلحي :"قد يكون هناك تحول لـ دعم نقدي بشكل تدريجي، وما زال الأمر قيد الدراسة بحيث يكون التنفيذ على مدار 3 أو 4 سنوات".