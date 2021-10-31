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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد.. أودي A8 هورش الفاخرة منافسة مرسيدس مايباخ إس كلاس

السيارة A8 هورش الجديدة
السيارة A8 هورش الجديدة

أعلنت شركة أودي الالمانية لصناعة السيارات عن صور مبكرة لسيارة A8 هورش الفاخرة المخصصة للسوق الصينى بقاعدة العجلات الطويلة قبل التدشين الرسمي لها في الصين الشهر القادم.

وكشفت أودى ان السيارة A8 هورش ، قد حصلت على حزمة تحديثات هامة مقارنة بـ A8 القياسية لتمثل منافسة مباشرة لمرسيدس مايباخ إس كلاس، أبرزها ازدياد طول قاعدة العجلات بـ 130 مليمتر إلى 5,450 مليمتر لتوفر مساحة أوسع بكثير للركاب الخلفيين.

وتستمد السيارة A8 هورش الجديدة قوتها من محرك 3.0 لتر تيربو 6 سلندر بتقنية هايبرد مخففة 48 فولت بقوة 340 حصان وعزم 500 نيوتن متر، مع تركيز السيارة على جوانب الفخامة والراحة على حساب قوة الأحصنة، مع وصل المحرك بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات ونظام كواترو للدفع الكلي.

بالإضافة الى طلاء حصري رمادي وأخضر جديد للسيارة A8 هورش ، بجانب جنوط 20 إنش مصقولة، وشعار هورش، ومصابيح LED ماتريكس رقمية، ومصابيح خلفية OLED جميعها قياسية.

تتميز السيارة A8 هورش الجديدة بأحدث تقنيات المعلومات والترفيه ، حيث يحصل ركاب المقعد الأمامي على شاشتين للمس من خلال القوائم ، بينما يحصل ركاب المقعد الخلفي على نظام لمس مركزي خاص بهم، ستحافظ ميزات مساعدة السائق المتقدمة على سلامتك ، بينما سيوصلك نظام الركن الأوتوماتيكي الذكي إلى أي مكان على الرغم من الطول الإضافي للسيارة.

كما يضمن المنشور الصوتي المخفي القابل للرفع والسجاد السميك ومجموعة كبيرة من السماعات إنشاء مشهد صوتي غني بغض النظر عن الموسيقى التي تستمع إليها.

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