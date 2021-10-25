تسارع الوحوش الألمانية.. أودي ومرسيدس وBMW في سباق تنافسي| فيديو

تعتبر طرازات شركة أودي ومرسيدس والصانع البافاري BMW، من اقوى الاصدارات التي تحمل براعة الصانع الالماني المخضرم، حيث تمتلك هذه الكيانات نخبة عالية من الطرازات القوية، والتي تنفرد بالعديد من الامكانيات الخاصة بكل نسخة.

بينما تحظى سباقات التسارع بشعبية عارمة وسط محبي عالم السيارات والانطلاق، ويبدو ان هذه السباقات على موعد فريد يجمع بين قوة الاداء الفني، وايضا بين الاصدارت الالمانية المميزة وسط اصدارات أودي RS5 سبورتباك و مرسيدس C63 AMG وسيارة بي ام دابليو M3 كومبتيشن.

الامكانيات الفنية للوحوش الالمانية .. أودي ومرسيدس و BMW

تمتلك السيارة أودي RS5 محرك سداسي الاسطوانات طراز V6، سعة 2900 سي سي مزدوج التيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 444 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 600 نيوتن/متر، بينما جاءت سيارة مرسيدس بمحرك ثماني الاسطوانات V8 سعة 6200 سي سي، قادر على انتاج قوة 510 حصانا، و عزم اقصى للدوران 620 نيوتن/متر، أما عند قدرات سيارة الصانع البافاري بي ام دابليو فحصلت على محرك سداسي الاسطوانات 6 سليندر، سعة 3000 سي سي مزودج التيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 503 حصانا، وعزم اقصى للدوران 650 نيوتن/متر.

ومع مجريات السباق تمكنت السيارة بي ام دبليو من تحقيق الافضلية من خلال فترة زمنية قدرت بـ 11.6 ثانية، بينما جاءت اودي في المركز الثاني بمدة زمنية بلغت 11.9 ثانية، بينما حصلت مرسيدس على فارق زمين يبلغ 12.1 ثانية، وذلك خلال تنافسات الربع ميل أو انطلاقة الـ 400 متر.