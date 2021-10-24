بـ شبكة كبيرة..شاهد أول ظهور لـ بي إم دبليو الفئة السابعة 2023

أعلنت شركة بي ام دبليو BMW، منذ فترة العمل على النسخة الجديدة من السيارة الفئة السابعة موديل 2023، ولكن لم تعلن حتى اليوم رسميا عن طرحا وتقديمها لعشاق العلامة الألمانية، ولكن العدسات التجسسية التقطت صوراً للجيل التالي أثناء اختبارها على حلبة نوربورجرينج بتمويهات أقل.

وظهرت السيارة بي ام دبليو BMW الفئة السابعة موديل 2023، بشبك كبير ومصابيح رباعية جديدة ، و تبدو المصابيح مشابهة لما نراه في هيونداي كونا والجيل الحالي من جيب شيروكي .

وتحتوي السيارة بي ام دبليو BMW الفئة السابعة موديل 2023 ، على مصابيح نهارية نحيفة أسفلها مصابيح أكبر تقوم بوظيفة الإنارة الفعلية للطريق، ومع ذلك، يُمكن أن تفعل بي ام دبليو شيئاً مختلفاً، حيث قد تعمل المصابيح السفلية على تركيز الضوء مع المصابيح العلوية لتوفير إضاءة أفضل .

كما أن السيارة بي إم دبليو BMW الفئة السابعة موديل 2023، تبدو بها الواجهة الأمامية المعدلة مختلفة بشكل كبير عن الجيل الحالي، كما أن الواجهة الخلفية أكثر تربيعاً من الجيل الحالي، في حين أن التصميم العام يذكرنا بـ ZBF 7er الاختبارية من التسعينيات.

وأكد عدد من خبراء السيارات، أن السيارة بي إم دبليو BMW الفئة السابعة موديل 2023، ستتوفر بمحركات بست أسطوانات وثمانية أسطوانات، ونسخ هجينة ونسخة كهربائية بالكامل، كما ستكون أول سيارة تستخدم منصة Neue Klasse من بي ام دبليو متعددة الاستخدامات.

الجدير بالذكر أنه عندما دُشنت بي ام دبليو الفئة السابعة الحالية لأول مرة، قوبلت بالكثير من الجدل حول تصميمها، ولكن السيارة بي ام دبليو BMW الفئة السابعة موديل 2023 ، لا يوجد بها اختلافات جوهرية عن النسخة الحالية.