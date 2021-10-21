أسعار ومواصفات بي ام دبليو 320 موديل 2021 في تونس

تعد سيارات بي إم دبليو من السيارات التي استطاعت المحافظة على مكانتها بين كبار مصنعي السيارات، وخاصة داخل السوق التونسي، كبقية اسواق العالم .

و من أبرز الموديلات الخاصة بشركة بي إم دبليو التي حققت شهرة كبيرة منذ إصدارها هو بي إم دبليو 320 موديل 2021.

تتمتع السيارة بي ام بليو الفئة الثالثة 320 موديل 2021 بمحرك مكون من 4 أسطوانات، سعة 2000 سي سي، ينتج قوة قدرها 197 حصان، وعزم أقصى للدوران يقدر ب250 نيوتن متر عند 4500 دورة في الدقيقة، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، لتتسارع السيارة من السكون التام حتى سرعة 100 كم/ساعة في 5.3 ثانية، و سرعة قصوى تقدر ب 250 كم/ساعة.

زودت سيارة بي ام دبليو بخاصية الدخول الذكي، إدارة المحرك بدون مفتاح، مع كاميرا خلفية، مستشعرات أمامية و خلفية، عجلة قيادة متعددة المهام من الجلد، مثبت سرعة مزود بخاصية الفرامل، و يتوسط لوحة القيادة شاشة لعرض الوسائط المتعددة تعمل باللمس بقياس 10.5 بوصة عامله بنظام IDrive.

كما دعمت سيارة بي ام دبليو 320 موديل 2021 بنظام فرامل ABS ومثبت للسرعة، ومقاعد كهربائية، وأنظمة أمان وسلامة جديدة منها رادار مانع التصادم ونظام قراءة الطريق، ونظام الفرامل التلقائي ونظام التحكم بشدة الإضاءة حسب حركة المرور.

وتتميز السيارة بي ام دبليو 320 الفئة الثالثة بالعزل الصوتي للضوضاء الخارجى بشكل مميز، وعدم سماع صوت الموتور داخل السيارة إلا عند وضعية القيادة الرياضية.

يبلغ سعر السيارة بي ام دبليو موديل 2021 بالأسواق التونسية 102.700 دينار تونسي.