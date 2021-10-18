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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

منصة معيارية جديدة لكل أنواع السيارات.. بي إم دبليو تدخل المرحلة الثالثة من التحول الكهربائي

بي إم دبليو الفئة
بي إم دبليو الفئة 3

بدأت شركة "بي إم دبليو" في الدخول للمرحلة الثالثة في تصنيع السيارات الكهربائية من خلال منصتها المعيارية الجديدة Neue Klasse التي ستنتج أول موديلاتها الـ NK1 بدءًا من عام 2025.

 

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، تنوي الشركة البافارية أن تعيد خلق نفسها من جديد وتقديم نفسها للعملاء بشكل مختلف مع دخولها في العصر الكهربائي وبقوة.

 

المنصة المعيارية الجديدة ستكون نقطة انطلاق لأسطول جديد من السيارات الكهربائية بالكامل، من المرجح أن يتم وضع NK1 مبدئيًا كبديل كهربائي للجيل التالي من الفئة الثالثة، لتكون شبيهة بما حدث في بورشه ماكان الكهربائية التي ظهرت بثوب جديد ومختلف عن بورشه ماكان التي تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي.

 

تم التخطيط من قبل بي إم دبليو لتكون منصة Neue Klasse المعيارية، والتي تخضع حاليًا للتطوير في مركز الأبحاث والابتكار FIZ في ميونخ، لتكون بمثابة الأساس لجميع الطرازات الكهربائية التي تحمل شارة BMW اعتبارًا من عام 2025 فصاعدًا، وستقوم ببناء سيارات الدفع الامامي والخلفي والرباعي، جنبًا إلى جنب مع سلسلة من حزم البطاريات المعيارية ذات السعات المتباينة، وقواعد العجلات المختلفة وعرض المسار ، بالإضافة إلى ارتفاعات الركوب المتنوعة وأحجام العجلات المختلفة التي تتراوح من 18 بوصة إلى 22 بوصة.

 

قال رئيس البحث والتطوير في "بي إم دبليو" فرانك ويبر: "منصة Neue Klasseتمثل لمرحلة جديدة في حياة شركة بي إم دبليو، لقد تم تطويرها وتوسيعها للسماح لنا ببناء سيارات كهربائية من سيارة صالون من الفئة الثانية إلى سيارات الـ SUV  من الفئة السابعة".

وأضاف "ويبر" أن المنصة تدعم أيضًا مجموعة نقل الحركة لسيارات الخلايا الهيدروجينية في حالة الاحتياج إلى تصنيع مثل هذه السيارات حسبما دعت الحاجة.

 

بالإضافة لما سبق، وقدرة هذه المنصة الجديدة على تصنيع مختلف أحجام وأشكال السيارات، فقد تم تصميم الهيكل من الألمنيوم والصلب عالي القوة لدعم مجموعات نقل الحركة الهجينة المزودة بمحرك أمامي ومحرك خلفي كهربائي معًا.

 

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