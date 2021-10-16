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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لقطات تجسسية تكشف الكثير عن بي إم دبليو M3 تورينج 2022|صور

لقطات تجسسية تكشف
لقطات تجسسية تكشف الكثير عن بي ام دبليو M3 تورينج 2022

العدسات التجسسية أن ترصد بعض الصور للنسخة بي ام دبليو M3 تورينج 2022، وذلك اثناء تأدية اختبارات الاداء من داخل حلبة نوربورجرينج الشهيرة، حيث يواصل الصانع البافاري من تألقة عبر هذه النسخة والتي سوف تتمتع بالعديد من الامكانيات الفنية إلى جانب التصميم الخارجي الخاطف للانظار.

لقطات تجسسية تكشف الكثير عن بي ام دبليو M3 تورينج 2022 

 

على الرغم من التمويهات الكثير التي ظهرت بها النسخة بي ام دبليو M3 تورينج 2022، لكن الصور التجسسية استطاعت ان تبرز الكثير من التصميم الخارجي والذي ينتمي إلى فئة الكومبي، بالاضافة إلى ارتكارها على عجلات رياضية متوسطة الحجم يتوسطها جنوط ذات تصميم هندسي انيق يحمل شكل النجمة متعددة الاضلاع.

كما جاءت السيارة بي ام دبليو M3 تورينج 2022 بعتبات جانبية بارزة نسبيًا، ومنظومة عادم رباعية الاداء بطريقة ثنائية، مع سبويلر خلفي مثبت اعلى ناحية الزجاج الخلفي، وزعنفة القرش التي تتوسط الناحية الخلفية من السقف، بالاضافة إلى اقطاب ثنائية، بينما ظهرت المصابيح الامامية بدون تمويهات مما يعكس المظهر الشرس الخاص بها، إلى جانب منظومة الشبكات الامامية المتعددة المقاطع، و ناشر أمامي مدبب.

الامكانيات المتوقعة بشأن محرك بي ام دبليو M3 تورينج 2022

 

تشير بعض التوقعات حول تمتع السيارة بي ام دبليو M3 تورينج 2022 بمحرك 3000 سي سي، مكون من 6 اسطوانات مزدوج التيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 503 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 650 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية تتكون من 8 سرعات، مع امكانية التسارع من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 3.5 ثانية، مثل امكانيات M3 و M4 باطلالة الكوبيه والسيدان.

بي إم دبليو تورينج تورينج 2022 M3 تورينج 2022 بي ام دبليو M3 تورينج 2022

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