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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

بإطلالة شبابية.. سعر ومواصفات بي ام دابليو M850 موديل 2021| صور

بإطلالة شبابية ..
بإطلالة شبابية .. سعر ومواصفات بي ام دبليو M850 موديل 2021

يقدم الصانع البافاري المخضرم بي ام دابليو، باقة متنوعة داخل السوقين العالمي والمصري للسيارات، حيث تتنوع إصداراته بين فئة السيدان والهاتشباك والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات مثل العائلية X الشهيرة، بالإضافة إلى فئة الكوبيه الشبابية والتي تضم النسخة M850 موديل 2021.

 

وفي إطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، مواصفات وسعر السيارة بي ام دبليو M850 موديل 2021 داخل السوق المصري.

الأداء الفني للسيارة بي ام دابليو M850 موديل 2021

 

زودت السيارة بي ام دبليو M850 موديل 2021 بمحرك 8 سليندر ثماني الاسطوانات، سعة 4400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 530 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 750 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة.

 

بينما تستمد اوامر التسارع عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 8 سرعات تنقل الحركة عبر منظومة الدفع الكلي للعجلات، ومن خلال تلك القدرات القية تستطيع السيارة بي ام دبليو M850 أن تنطلق من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 3.7 ثانية.

تصميم السيارة بي ام دابليو M850 موديل 2021 

 

قدرت القياسات الهيكلية للسيارة بي ام دبليو M850 بنسبة طول بلغت 4.851 متر، وبعرض يقدر بـ 1.902 متر، و 1.346 متر للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.822 متر، مع مساحة تخزين تتسع إلى 420 لتر، وبمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LEDLIGHT، مع عجلتت رياضية ذات جنوط معدنية متعددة الاضلاع، و وشبكات أمامية تمنح السيارة افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، و مفهوم ثنائي الابواب.

وسائل الحماية والآمان داخل بي ام دابليو M850 موديل 2021

 

ودعمت السيارة بي ام دبليو M850 موديل 2021 بفرامل ABS مانعة للانغلاف، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، ونظام المساعدة على تجاوز المرتفعات، ومساعد المكابح BA، ومساند رأس اوتوماتيكية، ونظام أكياس هوائية متقدم (AABS)، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وخاصية الثبات الديناميكي، ومستشعرات ركن أمامية وخلفية، وخاصية متابعة النقاط العمياء وتحديد المسار، ومتباعة ضغط الإطارات، وكاميرا لسهولة التحكم.

 

أسعار السيارة بي ام دابليو M850 موديل 2021 في مصر 

 

تقدم النسخة بي ام دبليو M850 موديل 2021 XDRIVE COUPE محرك 4400 سي سي عبر فئة واحدة من التجهيزات وبقيمة قدرها 2.990.000 جنيه.

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بإطلالة شبابية.. سعر ومواصفات بي ام دابليو M850 موديل 2021| صور

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