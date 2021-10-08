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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سيارة BMW السر.. رجل ينجو من الموت بأعجوبة بعد سقوطه من 100 متر

صدى البلد

سقط رجل من مسافة 100 قدم من الطابق التاسع لمبنى شاهق في نيوجيرسي ونجا بطريقة شديدة الغرابة بعد هبوطه فوق سقف سيارة"بي إم دبليو" BMW.

 

أنقذ سقف السيارة الرجل البالغ من العمر 31 عامًا، والذي لم يتم الكشف عن اسمه، من الموت حيث سقط مباشرة على سقف سيارة بي إم دبليو السوداء، وشوهد في حالة دموية أثناء خروجه من تحت الأنقاض في جيرسي سيتي.

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وبعد أن وقف الرجل وتحيطه شظايا الزجاج وسقف السيارة المكسور، شعر بكسر في ذراعه الأيمن، وعلى ما يبدو أنه فقد الذاكرة لحظة سقوطه حيث وجه أسئلة للشهود عما حدث له بالضبط.

 

وأظهرت لقطات فيديو وصور للرجل وهو يسقط من نافذة مفتوحة في الطابق التاسع من المبنى الشاهق في 26 جورنال سكوير، ويتلوى من الألم وهو يمسك ذراعه المكسورة.

 

وشوهد الرجل وهو يكافح من أجل الوقوف من السيارة بعد أن سقط من السقف وهبط بجانب المقاعد الأمامية. وشوهد وهو يرتدي قناع وجه ملطخ بالدماء، والدماء على جبينه.

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قالت كريستينا سميث ، البالغة من العمر 21 عامًا ، التي رأت الرجل يسقط من المبنى الشاهق:"سمعت دويًا كبيرًا ولم أعتقد أنه كان شخصًا في البداية".

 

تحطمت النافذة الخلفية للسيارة، ثم قفز الرجل وبدأ بالصراخ. كانت ذراعه كلها ملتوية، وبقي على الرصيف يتألم حتى جاءت الشرطة وسيارة الإسعاف لتنقله إلى المستشفى للكشف عن إصاباته العميقة.

نيوجيرسي BMW سيارة الطابق التاسع

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