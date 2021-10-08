ريسا وموراتوف وجهان لـ قضية واحدة.. جائزة نوبل للسلام تنصف الأقلام الصحفية

"مفاجأة لا تصدق" كان هذا هو التعليق الذي جرى على لسان كلا الفائزين بـ جائزة نوبل للسلام لهذا العام، فقد تشاركا الأثنان هموم أوطانهم وعبروا عنها بكل شجاعة عبر صفحات الجرائد والمواقع الإخبارية، ليكونا من أوائل الصحفيين الذي يتوج أسمائهم في سلسال الحاصلين على جائزة نوبل للسلام، وليكن هذا تتويج من المنظمة القائمة على جائزة نوبل على رأس الصحافة العالمية وعملها.

ماريا ريسا

أنفقت "ماريا ريسا" حياتها بين المقالات والتحقيقات الصحفية التي تتسم بـ النضال من أجل الحق والسلام والدفاع عن حرية الرأي والتعبير، سنوات من السعي خلف قضيتها لتنصفها قضيتها بالنهاية وتضع على رأس الصحفية الفلبينية جائزة نوبل للسلام.

شاركت "ريسا" في تأسيس موقع الأخبار Rappler ، واتخذت منه منصة لـ حرية التعبير ولفضح إساءة استخدام السلطة، واستخدام العنف ، وتنامي الاستبداد في بلدها الأم ، الفلبين.

كان الفوز بالجائزة العالمية محل صدمة كبيرة لـ "ريسا" والتي قالت في بث مباشر من قبل موقع "رابلر" إنها كانت مصدومة، وأكدت :" إن فوزها أظهر أن 'لا شيء ممكن بدون حقائق ... عالم بلا حقائق يعني عالما بلا حقيقة وثقة".

جاءت تلك في الوقت المناسب كما وصفت "ريسا:"لم يكن من الممكن أن تأتي في وقت أفضل - وقت يتعرض فيه الصحفيون والحقيقة للهجوم والتقويض".



انطلقت ماريا ريسا عام 2012 في تأسيس الموقع الإخباري Rappler، والذي يضم الموقع الآن 4.5 مليون متابع على "فيسبوك"، وقد اشتهر بتحليله الذكي وتحقيقاته الصعبة.

ويعد واحد من المؤسسات الإعلامية الفلبينية القليلة التي تنتقد الرئيس رودريغو دوتيرتي وسياساته علانية.

واجهت السيدة ريسا العديد من القضايا القانونية ، والتي تقول إنها ذات دوافع سياسية.

ديمتري موراتوف

ومن الفلبين إلى روسيا حيث اقتسم الصحفي "ديمتري موراتوف" جائزة نوبل للسلام مع زميلته الفلبينية "ماريا ريسا"، فكانت قضيته في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير لا تقل في جهودها عن "ريسا".



وقالت لجنة نوبل إن "موراتوف" المؤسس المشارك ورئيس تحرير صحيفة نوفايا غازيتا المستقلة، دافع على مدى عقود عن حرية التعبير في روسيا في ظل ظروف صعبة بشكل متزايد.

وكما تشاركا الصحفيان الجائزة تشاركا أيضًا الدهشة، ففي مقابلة مع قناة Podyom الشهيرة على تليجرام ، قال"موراتوف":" أنا أضحك. لم أتوقع هذا على الإطلاق".

ووصف الجائزة بأنها "جزاء للصحافة الروسية التي يتم قمعها الآن".

شارك ديمتري موراتوف في تأسيس Novaya Gazeta في عام 1993 وعمل منذ ذلك الحين كمحرر لها. نوفايا غازيتا هي واحدة من الصحف القليلة المتبقية في روسيا التي تنتقد بشدة النخبة الحاكمة ، ولا سيما الرئيس فلاديمير بوتين.

يتم نشره ثلاث مرات في الأسبوع ، وهو يجري بانتظام تحقيقات في مزاعم الفساد وسوء التصرف في الدوائر الحاكمة ، ويسلط الضوء على محنة الأشخاص الذين يعتبرهم ضحايا الانتهاكات الرسمية.

قُتل ستة من مراسليها ، بمن فيهم آنا بوليتكوفسكايا ، بسبب عملهم الصحفي ، وفقًا للجنة حماية الصحفيين.

كما تتعرض الصحيفة للتهديدات والمضايقات ، بما في ذلك بسبب تغطيتها لانتهاكات حقوق الإنسان في الشيشان.