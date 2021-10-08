قضية اغتصاب تلاحق كريستيانو رونالدو.. والقضاء الأمريكي ينهيها

أقامت سيدة، دعوى قضائية ضد لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، موجهة له اتهام بـ اغتصابها في الولاية الأمريكية لاس فيجاس، ولكن القضاء الأمريكي، أوصى برفض تلك الدعوى وبرأ رونالدو.

كانت "كاثرين مايورجا" قد رفعت الدعوى القضائية ضد كريستيانو رونالدو عام 2018 وتتهمه باغتصابها عام 2009، وذلك قبل انتقال اللاعب البرتغالي إلى "ريال مدريد".

وبعد سنوات من وجود القضية في أروقة المحاكم القضائية، أوصى القاضي برفض الدعوى المرفوعة ضد رونالدو،"بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

كتب القاضي دانيال ألبريجتس قراره: "من المستحسن الموافقة على طلب رونالدو لإنهاء العقوبات، كما نرفض دعوى مايورجا لسوء تعامل محاميتها".



وقبل لجوء عارضة الأزياء إلى القضاء تمت تسوية مطالباتها خارج المحكمة منذ 12 عامًا ، حيث تلقت الفتاة البالغة من العمر 37 عامًا مبلغًا إجماليًا قدره 375000 جنيه إسترليني من المهاجم البرتغالي.

ومع ذلك، بدأت في 2018 إجراءات لإلغاء التسوية الأولية لها، بحجة أنه تم التوقيع عليها بالإكراه.

كانت تلاحق الشابة لاعب كرة القدم، الذي أنكر بشدة مزاعمها، حيث أكد طوال هذه المدة على أن ما تم بينهما كان بالتراضي.



وعلق كريستيانسن محامي رونالدو على القرار، قائلًا: "نحن سعداء بمراجعة المحكمة المفصلة لهذا الأمر واستعدادها لتطبيق القانون بشكل عادل على الحقائق والتوصية برفض الدعوى المدنية ضد رونالدو".