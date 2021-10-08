رجل يحتفظ بـ لقب أضخم وأكبر أنف في العالم 11 عامًا

على مدار 11 عامًا لم يستطع أحد أن يزيل عنه لقبه كـ صاحب أضخم وأكبر أنف في العالم، حيث تبرز أنفه من وجهه بارتفاع ضخم يبلغ 8.8 سم.

كان "محمد أوزوريك" التركي وصاحب الـ 71 عامًا، قد حصل لأول مرة على اللقب المنشود من موسوعة جينيس للأرقام القياسية قبل 11 عامًا.

وقد أعلنت جينيس اليوم أن محمد ظل صاحب الأنف الأضخم أمام كل معارضة، فلا يزال أنفه لا يمكن المساس به ، ولم يأخذ أي شخص لقبه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

غردت موسوعة جينيس للأرقام القياسية على تويتر: " في هذا اليوم في عام 2010 تم تأكيد محمد أوزيورك من تركيا رسميًا على أنه صاحب الرقم القياسي لأطول أنف لشخص على قيد الحياة".

وأضافت الموسوعة في تغريدتها :"أنف محمد الرائع يبلغ 8.8 سم (3.46 بوصة) من قمة الأنف إلى الحافة"، وقد تم قياس أنف السيد أوزوريك في البرنامج التلفزيوني الإيطالي Lo Show dei Record في عام 2010 ، متوجًا أنفه بأنه الأكبر في العالم.

بينما أطول أنف مسجل في التاريخ كان يخص الإنجليزي توماس ويديرز.