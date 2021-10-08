عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رجل يحتفظ بـ لقب أضخم وأكبر أنف في العالم 11 عامًا

صدى البلد

على مدار 11 عامًا لم يستطع أحد أن يزيل عنه لقبه كـ صاحب أضخم  وأكبر أنف في العالم، حيث تبرز أنفه من وجهه بارتفاع ضخم يبلغ 8.8 سم.

كان "محمد أوزوريك" التركي وصاحب الـ  71 عامًا، قد  حصل لأول مرة على اللقب المنشود من موسوعة جينيس للأرقام القياسية قبل 11 عامًا.

txt

عرض زواج منحوس ينتهي بـ وفاة وحالة حرجة

txt

تناوله بدلًا من طعامه.. دب يتغذى على حارسه بشراسة

وقد أعلنت جينيس اليوم أن محمد ظل صاحب الأنف الأضخم أمام كل معارضة، فلا يزال أنفه لا يمكن المساس به ، ولم يأخذ أي شخص لقبه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

غردت موسوعة جينيس للأرقام القياسية على تويتر: " في هذا اليوم في عام 2010 تم تأكيد محمد أوزيورك من تركيا رسميًا على أنه صاحب الرقم القياسي لأطول أنف لشخص على قيد الحياة".

txt

عرض زواج منحوس ينتهي بـ وفاة وحالة حرجة

txt

تناوله بدلًا من طعامه.. دب يتغذى على حارسه بشراسة

وأضافت الموسوعة في تغريدتها :"أنف محمد الرائع يبلغ 8.8 سم (3.46 بوصة) من قمة الأنف إلى الحافة"، وقد تم قياس أنف  السيد أوزوريك في البرنامج التلفزيوني الإيطالي Lo Show dei Record في عام 2010 ، متوجًا أنفه بأنه الأكبر في العالم.

بينما أطول أنف مسجل في التاريخ كان يخص الإنجليزي توماس ويديرز.

أنف

موضوعات متعلقة

عرض زواج منحوس ينتهي بـ وفاة وحالة حرجة

تناوله بدلًا من طعامه.. دب يتغذى على حارسه بشراسة

طفل يعثر على كنز غامض عمره 12000 عام

هزيمة توم كروز.. بدء تصوير أول فيلم روسي في الفضاء

نهاية العالم .. القمر سيترك كوكب الأرض

محتوياته مرعبة .. اكتشاف كهف عمره آلاف السنين بالسعودية

غلبها النوم .. سيدة تستيقظ داخل فم تمساح ضخم

من أعراضه الحمى ونقص الصفائح الدموية.. فيروس جديد وغامض يثير رعب اليابان

ترشيحاتنا

الدولار الأسترالي بـ 11.48 جنيه.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 8-10-2021

مظهر مستوحى من التندرا.. تعديلات على تويوتا تاكوما قبل طرحها بالأسواق

جناح التنمية المحلية في معرض تراثنا بقنا وسوهاج يعرض منتجات التكتلات الاقتصادية

طقس الـ 72 ساعة القادمة.. ارتفاع في درجات الحرارة يستمر لنهاية الأسبوع

جامعة عين شمس تستقبل العام الجامعي باحتفالية كبرى وفعاليات متنوعة

مجموعة مصر.. أنجولا تستضيف الجابون في لقاء "الفرصة الأخيرة" بتصفيات كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تطبيق الزيادة الجديدة .. الحبس وغرامة تصل مليون جنيه عقوبة التلاعب بـ أسعار البنزين

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

تعديل مدة غلق المدارس أو الفصول حال ظهور كورونا لتصبح أسبوعين وليس 28 يوما

بدء الدراسة في مدارس 12 محافظة غدا وسط إجراءات لمكافحة كورونا

"فتح الاسانسير ملقاش الكابينة".. سقوط حلاق من الطابق الـ 12 في الشرقية

بمشاركة الأهلي..فيفا يتخذ قرارا نهائيا بشأن موعد كأس العالم للأندية 20 أكتوبر

رفضت الأهلي.. خليفة محمد صلاح يعلن انتقاله رسمياً إلى وادي دجلة

رجل يحتفظ بـ لقب أضخم وأكبر أنف في العالم 11 عامًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. «هزمنا كوتوكو».. كيف احتفل أهالي أسوان بلقب الأهلي الأفريقي بعد مباراة الرعب؟

"أوتوستراد" تعزف ألبومها الجديد في حفلها بساقية الصاوي .. صور

كواليس عالم أبناء عمرو دياب.. كيف اختاروا لأنفسهم طقوسًا مختلة صنعت جمهورًا على السوشيال ميديا؟

رئيس صاحب مزاج .. ماذا يفعل فلاديمير بوتين خارج الكرملين ؟ |شاهد

فيديو

قبل مواجهة بيج رامي.. وفاة أسطورة كمال الأجسام جورج بيترسون

فيديوجراف.. جدل في المدارس بسبب مسلسل لعبة الحبار Squid Game‏

تعمدا الوقوع في بِركة.. قصة سيشن عروسين في الطين

سقط من الطابق الـ12.. تفاصيل واقعة حلاق فاقوس ضحية الإهمال

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ركن الإسلامي الثاني

أحمد شيخو يكتب: «أوجلان».. فلسفة الحياة الحرة والسلام

د. سلامة عمر يكتب: التحول الرقمي.. مدخل لجودة التعليم الأزهري

د. محمد يوسف يكتب: «حبة الغلة» القاتلة

وفاء أبو السعود تكتب: ملحمة النصر ومصر تواصل انتصاراتها

إسلام عوض يكتب: فى ذكرى أكتوبر.. «مصر السيسي» مازالت تبهر العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

عاطف عبد الستار

الأهداف الخبيثة لتوقف السوشيال ميديا

د.محمود بكري

معركة الوعي (6)

نهال علام

«السادات».. رجل الحب والحرب

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تهديدات المنطقة الرمادية

علاء حيدر

تنمية سيناء.. العبور الجديد

أحمد فرغلى رضوان

جيمس بوند وصناعة البطل القومي

مروة لطفي

روح الصمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ