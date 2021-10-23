بكثير من التمويهات.. العدسات التجسسية ترصد بي إم دبليو X1 2023.. صور

تمكنت عدسات التصوير التجسسية من رصد بعض اللقطات للنسخة بي إم دبليو X1 2023، وذلك اثناء تأدية الاختبارت بالطرق العامة، ولكنها مازالت تحمل الكثير من التمويهات، وعلى الرغم من ذلك فيبدو أن هه السيارة سوف تتمتع باطلالة قوية تجعلها تثبت جداراتها المعهودة وسط اصدارت السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات.

لقطات تجسسية ترصد النسخة بي إم دبليو X1 2023

تستند النسخة بي إم دبليو X1 2023 على الكثير من مميزات حزمة M بيرفورمانس، حيث ظهرت باطلالة خارجية ذات مصابيح عدوانية المظهر، وشبكات امامية متعددة الفتحات الهوائية باللون الاسود، مع مرايات جانبية تضم اشارات ضوئية LED، ومفهوم رباعي الابواب، بالاضافة إلى سوبلير خلفية مثبت بالناحية الخلفية، وزعنفة القرش التي تتوسط تلك الناحية، بالاضافة إلى عتبات جانبية بارزة، وجنوط رياضية تتكون من 5 اضلاع تجمع بين اللون الفضي والاسود.

كما ظهرت السيارة بي إم دبليو X1 2023 من الناحية الخلفية وهي تضم 4 انابيب للعادم بطريقة مزدوجة، وبالطبع سوف تضم هذه السيارة باقة من التقنيات المتطورة الخاصة بمنظومة المكابح عالية الاداء، وبرامج دعم قائد المركبة على تحديات الطريق المختلفة، بالاضافة إلى انظمة الحماية والامان التي سوف تتوافر بداخلها، وعناصر الرفاهية ايضا.

ومن المتوقع أن تحصل السيارة بي إم دبليو X1 2023 على محرك M35i،مزدوج التيربو مكون من 4 اسطوانات وبسعة 2000 سي سي، مع نظام الدفع الرباعي القياسي، بينما تستمد السيارة اوامر التسارع عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 8 سرعات، كما تشير بعض التوقعات ان تنتج السيارة قوة قدرها 302 حصانا، وعزم اقصى للدوران 450 نيوتن/متر، بحسب المحركات المستخدمة لكلا من X2 M35i والنسخة M235i جران كوبيه، والسيارة الهاتشباك M135i.